Başiskele’ye zanaatkarların tezgahlarında üretilen el emeği, göz nuru ürünlerin tanıtım ve satışının yapılacağı "Zanaat Çarşısı" kazandırılacak.

Başiskele Belediyesi, her geçen gün büyüyen ve gelişen ilçede yeni bir projeyi daha hayata geçiriyor. Kullar’a, bölge halkının ekonomisine katma değer katacak Zanaat Çarşısı inşa ediliyor. Toplamda 100 metrekare alanda 8 dükkan olacak şekilde yapımına başlanan çarşı, tamamlandığında Kullar meydanına hareket kazandıracak.

Başiskeleli zanaatkarların tezgahlarında üretilen el emeği, göz nuru ürünlerin tanıtım ve satışının yapılacağı çarşı, ticaretin yapıldığı mekandan öte kültürel miras ve yerel kimliğin korunup yaşatıldığı nesilden nesile aktarıldığı bir alan olacak.