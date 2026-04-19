Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (BŞEÜ), uluslararasılaşma vizyonu doğrultusunda yeni bir iş birliği anlaşmasına imza attı.

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi, Avrupa yükseköğretim alanındaki iş birliklerini güçlendirme çalışmaları kapsamında Portekiz'de faaliyet gösteren SPESI - Sociedade de Promoço de Ensino Superior Imobilirio ile kurumlar arası iş birliği anlaşması imzaladı. İmzalanan anlaşma kapsamında İnşaat, İşletme ve Pazarlama alanlarında karşılıklı öğrenci ve personel değişimi gerçekleştiriecek, lisans ve yüksek lisans düzeylerinde öğrenim hareketliliğinin sağlanacak. Ayrıca öğretim elemanları için karşılıklı ders verme faaliyetlerinin de yürütüleceği ifade edildi. Anlaşma çerçevesinde her iki kurumun AKTS/ECTS uyumu, otomatik ders tanınırlığı, öğrenci destek hizmetleri ve uluslararası misafirler için danışmanlık mekanizmaları sağlamayı taahhüt ettiği öğrenildi.

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Zafer Asım Kaplancıklı, Söz konusu iş birliği ile Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi'nin Avrupa'daki akademik ağlarını daha da güçlendirmesi ve öğrenci ile akademik personele uluslararası deneyim imkânı sunması hedefleniyor. Üniversitemiz, küresel ölçekte akademik iş birliklerini artırmaya ve nitelikli uluslararasılaşma faaliyetlerini geliştirmeye kararlılıkla devam etmektedir' dedi.