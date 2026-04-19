Bilecik'in Pazaryeri ilçesinden sporcular, Diyarbakır'da düzenlenen turnuvada elde ettikleri derecelerle ilçeye büyük gurur yaşattı.

Diyarbakır'da düzenlenen Yeşilay Türkiye Kick Boks Turnuvası'nda önemli dereceler elde eden sporcular, ilçeye dönüşlerinde protokol tarafından karşılandı. Şampiyon sporcular, antrenörleri Fehmi Piliç ile birlikte Pazaryeri Kaymakamı Muhammet Mustafa Kara ve Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin'i ziyaret ederek gururlarını paylaştı. Gerçekleştirilen organizasyonda Bilecik'i temsil eden Pazaryerili sporcular, elde ettikleri derecelerle dikkat çekti. Genç bayanlar 56 kilogram 'Low Kick' kategorisinde mücadele eden Fatmagül Yağcı, tüm rakiplerini mağlup ederek Türkiye şampiyonu oldu. Genç erkekler 63,5 kilogram 'Low Kick' kategorisinde ringe çıkan Mert Demir ise turnuvayı Türkiye üçüncüsü olarak tamamladı. Takım sporcularından Tuba Nur Yağcı ve Ömer Faruk Özbay da performanslarıyla takdir topladı.

'Bu başarı tesadüf değil, azmin ve disiplinin eseri'

Ziyarette konuşan Kaymakam Muhammet Mustafa Kara, genç sporcuların elde ettiği derecelerin ilçe adına büyük bir gurur kaynağı olduğunu belirterek, 'Gençlerimizin böylesine önemli bir organizasyonda Türkiye dereceleri elde etmesi bizleri son derece mutlu etti. Bu başarı, disiplinli çalışmanın ve inancın bir sonucudur. Sporcularımızı ve onları yetiştiren antrenörümüzü yürekten kutluyorum' ifadelerini kullandı.

Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin ise spora verilen desteğin artarak süreceğini vurgulayarak, 'Pazaryeri'nin adını Türkiye çapında duyuran sporcularımızla gurur duyuyoruz. Desteklerimiz devam edecek' dedi.

Antrenör Piliç'ten teşekkür

Antrenör Fehmi Piliç ise elde edilen başarının arkasında büyük bir emek olduğunu belirterek, 'Sporcularımız aylarca büyük bir özveriyle çalıştı. Bu başarı onların alın teridir. Bizlere her zaman destek olan Sayın Kaymakamımıza ve Belediye Başkanımıza teşekkür ediyorum. Destek oldukça bu başarıların artarak devam edeceğine inanıyorum' şeklinde konuştu.

Ziyaret, hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi.