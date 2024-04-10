Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel, bayramın ilk günü, İBB İstanbul Darülaceze Müdürlüğü’nde yaşayan sakinleri ziyaret etti.

İstanbul Darülaceze Müdürlüğü Kayışdağı Yerleşkesi’nde gerçekleşen ziyarette Başkan Onursal Adıgüzel’e, Ataşehir İlçe Başkanı Celal Yalçın ve eşi Elif Duygu Adıgüzel de eşlik etti. Birlik ve beraberliğin sürdürülmesi amacıyla, Ramazan Bayramı’nın ilk gününde, Darülaceze sakinlerini yalnız bırakmayan Başkan Onursal Adıgüzel, merkezde bulunan sakinlerin ve personelin bayramını kutlayarak, karanfil dağıtımı gerçekleştirdi. Ayrıca anlamlı ziyaret, sakinler tarafından da sevinçle karşılandı.

Başkan Adıgüzel, ziyaret ile ilgili, "Ataşehirimizde bulunan Darülaceze’yi ziyaret ederek, büyüklerimizle bayramlaştık. Bu önemli günde büyüklerimizin yanında olmak bizim için büyük bir mutluluktur” dedi.

Başkan Adıgüzel, Darülaceze’nin yaş almış büyükleriyle tek tek sohbet ettikten sonra programını sonlandırdı.