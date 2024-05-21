Türk pop müziğine unutulmaz eserler katan Yalın, profesyonel müzik kariyerinin 20’nci yılını Beşiktaş Stadyumu’nda vereceği dev bir konser ile kutluyor.

2004 yılında çıkardığı "Ellerine Sağlık" albümünden günümüze kadar seslendirdiği ve bestelediği şarkılarla Türk pop müziğine unutulmaz eserler katan Yalın, profesyonel müzik kariyerinin 20’nci yılını Beşiktaş Stadyumu’nda vereceği dev bir konser ile kutluyor. BWO Entertainment ve Dolmabahçe A.Ş iş birliği ile düzenlenen etkinlik, 31 Mayıs tarihinde gerçekleşecek. Yalın, görkemli sahne tasarımı, etkileyici performansı ve en sevilen hitleri ile 31 Mayıs Cuma günü Beşiktaş Stadyumu’nda müzik tutkunlarına eşsiz bir konser deneyimi yaşatacak.

Konserin biletleri, dijital biletleme platformu Biletinial’dan alınabilecek.