Bahçeşehir Koleji Bahçeşehir Anadolu Lisesi 27. dönem mezunlarını verdi. Bahçeşehir Koleji Halkalı Kampüsü Konferans Salonu’nda düzenlenen mezuniyet töreni Okul Müdürü Tarık Esen’in öğrenci ve velilere yaptığı açılış konuşmasıyla başladı.

Salonun tamamını dolduran öğrenci velileri, çocuklarının mezuniyet heyecanına ortak oldu. Okul Müdürü Esen, konuşmasında, öğrencilere sosyal medyada daha az vakit geçirmeleri uyarısında bulunarak, "Bugünün öznesi sizlersiniz, bugünün başrolünde sizler varsınız. Anne ve babaların da katkısı paha biçilmez. Öğretmenlerimizin de bu tabloda katkısı çok fazla. Sevgili mezunlarımız sizleri çok iyi yetiştirdik. Tüm çabayı sarfettik. Vizyonumuz insanlara faydalı bireyler yetiştirmek. Hayalleriniz için, istediğiniz üniversite için bir adım kaldı. Eğitim yaşam boyu devam eder. Bugün insanlık yepyeni alanlarla tanışıyor. Yakın gelecekte bir çok iş kolu robotlar yardımıyla yapılacak. Hayatta sağlıktan sonra en önemli şey zaman. İnanın üniversite hayatı da çok çabuk geçecek. Artık hepiniz kendi kararını alabilen özgüveni yüksek bireylersiniz. Çok çalışacaksınız, sosyal medyada daha az vakit geçireceksiniz. Sevgili mezunlar umutsuzluğa kapıldığınız anlar olacaktır ama asla pes etmeyin" dedi.

4 yılın sonunda okul başarısı ortalamasında, ilk üç dereceye giren öğrencilere belgeleri takdim edildi. İlk üç derecenin ardından bu yıl okuldan mezun olan tüm öğrencilere mezuniyet belgeleri müdür yardımcıları ve öğretmenler tarafından takdim edildi. Belgelerini öğretmenlerinin ellerinden alan öğrenciler mezuniyet coşkusunu yaşadılar.

Törende daha sonra okul flaması temsilci 12. sınıf öğrencileri tarafından 11. sınıf öğrencilerine teslim edildi. Tören, öğrencilerin keplerini havaya atmasıyla sona erdi.