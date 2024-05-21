Bugün altın fiyatlarında genel bir düşüş gözlendi. Gram altın, alış fiyatı 2492.39 TL, satış fiyatı ise 2532.94 TL olarak işlem görüyor. Gram altındaki düşüş %0.31 oranında olup, fiyat 7.80 TL azaldı.

Ons altın fiyatları da düşüş gösterdi. Ons altının alış fiyatı 2420.00 $, satış fiyatı ise 2420.30 $ seviyelerinde. Ons altındaki düşüş oranı %0.19 olup, fiyat 4.50 $ geriledi.

22 ayar altın alış fiyatı 2277.18 TL, satış fiyatı ise 2401.88 TL olarak kaydedildi. 22 ayar altındaki düşüş %0.32 oranında olup, fiyat 7.67 TL azaldı.

14 ayar altın fiyatları da benzer şekilde düşüşte. 14 ayar altının alış fiyatı 1342.57 TL, satış fiyatı ise 1763.13 TL olarak işlem görmekte. Bu kategorideki düşüş %0.30 oranında olup, fiyat 5.25 TL geriledi.

Çeyrek altın 4070 TL alış ve 4113 TL satış fiyatı ile işlem görüyor. Çeyrek altın fiyatında %0.32 oranında bir düşüş yaşandı ve fiyat 13.00 TL azaldı. Eski çeyrek altın da benzer şekilde, 4045 TL alış ve 4088 TL satış fiyatı ile %0.32 oranında ve 13.00 TL düşüş gösterdi.

Yarım altın ise 8165 TL alış ve 8226 TL satış fiyatıyla işlem görüyor. Yarım altındaki düşüş %0.32 oranında olup, fiyat 26.00 TL azaldı.

Tam altın alış fiyatı 16255 TL, satış fiyatı ise 16376 TL olarak kaydedildi.