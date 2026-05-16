Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında Balıkesirli 1071 gençle birlikte Anıtkabir'de Ata'sının huzuruna çıktı. Kuvayımilliye şehri Balıkesir'in gençleriyle Kuvayımilliye Günü'nde Anıtkabir'i ziyaret eden Başkan Akın, 'Kuvvacıların torunları olarak aynı inanç ve gururla Ata'mızın huzurunda olmak bizler için büyük bir onur' dedi.

Kuvayımilliye hareketinin başşehri Balıkesir'den yola çıkan gençler, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın ile birlikte Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebedi istirahatgahı Anıtkabir'i ziyaret etti. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında Kuvayımilliye Günü'nde gerçekleşen ziyarette Ata'nın huzuruna çıkan kuvvacıların torunları, Cumhuriyet değerlerine bağlılıklarını, vatan ve bayrak sevdalarını da en derinden hissetti. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı'nın organizasyonuyla gerçekleşen ziyarette kuvayımilliye'nin başşehri Balıkesir'den böyle anlamlı bir günde Anıtkabir'de bulunmanın kendileri için unutulmaz bir anı olduğunu söyleyen gençler, bu özel ziyaret için Başkan Akın'a teşekkür etti.

'Sizin ışığınızla aydınlanan genç kuşaklar bu inançla geleceğe yürüyor'

Balıkesirli 1071 gençle birlikte Aslanlı Yol'dan yürüyerek Atatürk mozolesine gelen Başkan Akın, Atatürk mozolesine çelenk sundu ve saygı duruşunda bulunuldu. Anıtkabir Özel Defteri'ni imzalayan Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın mesajında şu ifadelere yer verdi; 'Bağımsızlık meşalesinin yakıldığı, Kuvayımilliye ruhunun filizlendiği Balıkesir'in evlatları adına bu önemli günde manevi huzurunuzda saygıyla bulunuyoruz. Yurdumuzun en karanlık günlerinde 'Ya istiklal ya ölüm' diyerek ayağa kalkan aziz milletimiz, sizin önderliğinizde bağımsızlığını yalnızca cephelerde değil; inançta, birlikte ve millet olma şuurunda da kazanmıştır. 19 Mayıs 1919'da Samsun'a attığınız adım, bağımsız Türkiye'nin temelini oluşturmuştur. Sizin ışığınızla aydınlanan genç kuşaklar da bu idealle geleceğe yürümektedir. Bizler, tüm varlığımızla bu ülkeyi emanet edeceğimiz gençlerimizi 19 Mayıs ruhunun enerjisiyle yarınlara hazırlamaya ve onlara her türlü desteği sunmaya devam ediyoruz. Emanet ettiğiniz Cumhuriyet'imizi aklın, bilimin ve millet iradesinin ışığında daha güçlü yarınlara taşıyacak ve Kuvayımilliye'nin başkenti Balıkesir'imizde dayanışmayı büyüteceğiz. Bu duygu ve düşüncelerle yurdumuzu karanlıklardan kurtaran iradenin anıldığı Kuvayımilliye Günü'nde başta zat-ı aliniz olmak üzere tüm kahramanlarımızı rahmet, minnet ve sonsuz saygıyla anıyorum. Ruhunuz şad olsun.'

'İstiklal madalyalı dedemin emanetini gururla taşıyorum'

Balıkesir'in evlatları olarak vatan ve bayrak aşkıyla atalarının emanetine sahip çıktıklarını söyleyen Başkan Akın,'Milli mücadele ateşinin yandığı ilk yer olan Balıkesir'imiz, kuvayımilliye'nin de başşehridir. Vatan uğruna hiç düşünmeden can veren yiğitlerin diyarıdır. Balıkesir'in her bir ferdi de ruhunda o kahramanlık ateşini taşır. İstiklal Madalyalı Ahmet Efe'nin torunu olarak bu şerefli mirası gururla taşıyorum. Bizler, 'Söz konusu vatansa gerisi teferruattır' diyen Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün izinden gidiyor, ışığını takip ediyoruz' dedi.

'Gençlerimiz Kuvayımillîye ruhunu geleceğe taşıyacak'

Balıkesir'den 22 otobüsle Anıtkabir'e giden 1071 gençle birlikte Ata'nın huzuruna çıkmaktan gurur duyduğunu söyleyen Başkan Akın, 'Kuvayımilliye şehri Balıkesir'imizin gençleriyle birlikte Kuvayımilliye Günü'nde Anıtkabir'de Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e olan minnet ve bağlılığımızı bir kez daha gösterdik. Yüreği kuvayımilliye ruhuyla atan bu güzel gençlerimizle kuvvacıların torunları olarak aynı inanç ve gururla Ata'mızın huzurunda olmak bizler için büyük bir onur. Kuvayımilliye ruhunu geleceğe taşıyacak olan pırıl pırıl gençlerimizin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramlarını kutluyor, Ata'mızdan aldığımız bu mirası ilelebet yaşatacağımızın da sözünü veriyoruz' ifadelerini kullandı.