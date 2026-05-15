Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde Sebzeciliği Geliştirme Projesi kapsamında üreticilere yazlık sebze fidesi dağıtımı gerçekleştirildi.

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi'nce kırsal kalkınmanın desteklenmesi, üreticilerin güçlendirilmesi ve sebze üretiminin yaygınlaştırılması amacıyla hayata geçirilen proje kapsamında Şarköy'de 170 üreticiye 123 bin adet sebze fidesi dağıtıldı. İl genelinde ise toplam 482 bin adet salçalık domates, sofralık domates, kapya biber, kavun ve karpuz fidesinin çiftçilerle buluşturulacağı bildirildi.

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanı Dr. Ulaş Ay, törende yaptığı konuşmada artan üretim maliyetlerine dikkat çekerek, 'Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi olarak, göreve geldiğimiz ilk günden bu yana çiftçilerimizin yanında olmaya, üreticilerimize destek vermeye devam ediyoruz. Çünkü artan enerji ve işçilik maliyetleriyle birlikte sebze üretiminde kârlılık azalıyor; bu durum da gıda fiyatlarının yükselmesine ve enflasyona doğrudan yansıyor' ifadelerini kullandı.

Üretim potansiyelinin artırılması gerektiğini vurgulayan Dr. Ay, 'Mevcut üretim potansiyelimizin henüz istediğimiz seviyede olmadığını görüyoruz. Bu nedenle üreticilerimizin desteklenmesi, yenilikçi tarım teknolojilerinin yaygınlaştırılması, kaliteli fide kullanımının artırılması ve pazarlama olanaklarının güçlendirilmesi büyük önem taşıyor. Biz de Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi olarak üreticilerimizin yanında olmaya, destek programlarımızı kararlılıkla sürdürmeye devam edeceğiz' dedi.

Sebzeciliği Geliştirme Projesi kapsamında maliyetin yüzde 70'inin Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi, yüzde 30'unun ise ziraat odalarına üye çiftçiler tarafından karşılandığı belirtildi.

Şarköy ilçesi Yel Değirmeni Mevkii'ndeki fide dağıtım programına kurum ve kuruluş temsilcileri, sivil toplum kuruluşları, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.