Kağıthane Belediyesi ile Kâğıthane İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü iş birliğinde düzenlenen 'Kâğıthane Liseleri Tanıtım Şenliği', ilçedeki liseleri, öğrenciler ve velilerle bir araya getirdi. Hasbahçe Mesire Alanı'nda gerçekleştirilen etkinlikte öğrenciler; akademik başarılar, sosyal faaliyetler ve okul projeleri hakkında detaylı bilgi alma fırsatı buldu.

Şenlik kapsamında ilçede eğitim veren liseler kurdukları stantlarda okul bünyesinde yürütülen çalışmalar, sosyal kulüpler, sportif faaliyetler, teknolojik imkanlar ve eğitim programlarını tanıttı. Öğrenciler ve veliler öğretmenler ve okul yöneticileriyle birebir görüşerek lise tercih sürecine ilişkin merak ettikleri sorulara yanıt buldu. Etkinlik alanında gün boyunca halk oyunları gösterileri, bando ve mehteran performansları, müzik dinletileri, spor müsabakaları, sahne etkinlikleri, görsel sanatlar sergileri, öğrenci projeleri ve çeşitli atölye çalışmaları gerçekleştirildi. Öğrencilerin hazırladığı bilimsel ve sanatsal çalışmalar ziyaretçilerden yoğun ilgi görürken, alanda sergilenen performanslar renkli görüntülere sahne oldu. Ayrıca rehber öğretmenler tarafından düzenlenen bilgilendirme oturumlarında lise seçimi, kariyer planlaması ve eğitim süreçlerine ilişkin velilere kapsamlı bilgiler aktarıldı.

Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin etkinliğe ilişkin yaptığı açıklamada gençlerin eğitim hayatına katkı sunacak çalışmaları önemsediklerini belirterek şunları söyledi:

'Gençlerimizin geleceğe daha donanımlı hazırlanabilmesi için eğitim alanındaki her çalışmayı kıymetli görüyoruz. Kâğıthane Liseleri Tanıtım Şenliğimiz sayesinde öğrencilerimiz hem okullarımızı yakından tanıma fırsatı buluyor hem de ilgi alanlarına uygun eğitim ortamlarını keşfedebiliyor. Eğitim sadece akademik başarıdan ibaret değil, sosyal, kültürel ve sportif gelişim de büyük önem taşıyor. İlçemizdeki okullarımızın bu alandaki çalışmalarını görmek bizleri gururlandırıyor. Kâğıthane Belediyesi olarak çocuklarımızın ve gençlerimizin her zaman yanında olmaya devam edeceğiz. Eğitim yatırımlarımızı artırırken öğrencilerimizin kendilerini geliştirebilecekleri sosyal alanlar oluşturmaya da önem veriyoruz. Bugün burada sergilenen projeler, sahne performansları ve başarı hikayeleri gençlerimizin ne kadar yetenekli ve üretken olduğunu bir kez daha ortaya koydu. Tüm öğrencilerimizi, öğretmenlerimizi ve ailelerimizi gönülden tebrik ediyorum.'

Yoğun katılımla gerçekleşen şenlik hem öğrencilerin lise tercih sürecine katkı sundu hem de ilçedeki eğitim kurumlarının çalışmalarını geniş kitlelerle buluşturdu.