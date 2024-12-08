Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, Söğütlü ilçesi Akçakamış Mahallesi’nde yenilenen bin 500 metrelik ulaşım ağını inceleyerek vatandaşlarla bir araya geldi. Başkan Alemdar, “Verdiğimiz sözleri yerine getirmenin mutluluğunu sizlerle birlikte yaşıyoruz” dedi.

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, şehri karış karış gezerek devam eden, tamamlanan çalışmaları takip ediyor ve yeni proje planları için bölgeleri yerinde inceliyor. Alemdar, son olarak Söğütlü Akçakamış Mahallesi’nde gerçekleştirilen yol yenileme çalışmalarını inceledi ve ardından bölge halkının daveti üzerine vatandaşlarla bir araya geldi. Yusuf Alemdar vatandaşlarla sohbet etti, istek ve talepleri dinleyerek yürütülen çalışmalar hakkında bilgi vererek, “Seçim öncesi söz vermiştik. Bugün verdiğimiz sözleri yerine getirmenin mutluluğunu sizlerle birlikte yaşıyoruz. İnşallah Söğütlü’de olduğu gibi her ilçemize her mahallemize hizmet götürmeye gayret göstereceğiz” dedi.

“Pandemiden sonra tarımın ve üretimin ne kadar önemli olduğunu hep birlikte gördük”

Alemdar ayrıca bölgedeki tarımsal zenginliğe dikkat çekerek, “Biz üretmek zorundayız. Pandemiden sonra tarımın ve üretimin ne kadar önemli olduğunu hep birlikte gördük. Söğütlü, tarım konusunda oldukça verimli bir topraklara sahip bir ilçemiz. Buradaki kıymetli toprakların farkındayız. Bu konuda Tarımsal Hizmetler Daire Başkanımıza gerekli talimatları verdim. Çiftçimizim her daim yanında olacağız” diye konuştu.