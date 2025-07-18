Sakaryaspor, Bolu’daki 2. etap kampını tamamladı. Kampın son gününde takımı ziyaret eden Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, “Yeşil-siyah bir ruhtur, şerefli bir formadır. Birlikte hedefe ulaşacağımıza inanıyorum” dedi.SAKARYA (İGFA) - Sakaryaspor, yeni sezon hazırlıkları kapsamında Bolu’da gerçekleştirdiği 2. etap kamp programını tamamladı.

Kampın son gününde Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, takımı ziyaret ederek yeni sezon öncesi moral verdi.

Başkan Alemdar, yeşil-siyahlı camianın birlik ve kenetlenmeyle hak ettiği başarılara ulaşacağına olan inancını dile getirdi.

“Sakaryaspor bir sevdadır, bir gönül işidir” diyen Alemdar, “Yeşil-siyah sadece futbol değil, bir ruhtur, bir inançtır. Türkiye’nin her yanında kalplere taht kurmuş bir camiadır. Takımımızın sorunları aşılmaz değil; birlikle her problemi çözeriz. Bu forma şerefli bir formadır. Başarmak için birbirimize inanmalı ve güvenmeliyiz. Teknik ekibimize, futbolcularımıza ve yönetime başarılar diliyorum” diye konuştu.

Başkan Alemdar, takımın oluşumunda şehirdeki tüm paydaşlarla istişare edildiğini vurguladı.

Sakaryaspor Teknik Direktörü İrfan Buz ise, “Sağlıklı bir kamp dönemi geçirdik. Hazırlık maçlarıyla eksiklerimizi tamamlayacağız. Başkanımızın ziyareti moral ve motivasyon açısından çok değerli. İyi ki varsınız, futbolu seviyorsunuz ve empati gücünüz yüksek. Hep birlikte başarıya yürüyeceğiz” dedi.

Sakaryaspor, yeni sezona hazırlık maçlarıyla devam edeceği öğrenildi.