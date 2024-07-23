Dünya Türk Birliği Güney Marmara Bölge Başkanı Veteriner Hekim Ahmet Metin Alkan , “Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşuna giden yol, Erzurum Kongresi’nden geçer” dedi. Enver GÜLER / BURSA (İGFA) - Dünya Türk Birliği Güney Marmara Bölge Başkanı Veteriner Hekim Ahmet Metin Alkan , Erzurum Kongresi’nin 105. Yılı dolayısıyla yazılı bir kutlama mesajı yayımladı. Başkan Alkan mesajında; Erzurum Kongresi’nin, milletin istiklali ve istikbali hususunda tarihi bir dönüm noktası olduğuna vurgu yaparak, “Milletimizi Anadolu’dan ve dahi tarih sahnesinden silip süpürmek isteyenler, Erzurum Kongresi ile büyük bir bozguna uğratılmıştır. Erzurum Kongresi, milli coşkumuzun, heyecan ve haysiyetimizin, sarsılmaz inanç ve imanımızın bir eseri olarak Sivas Kongresi’ne uzanan bir yol olmuş ve bu yolda büyük bir azimle, kararlılıkla yürüyen necip milletimiz, Türkiye Cumhuriyeti’nin temellerini atmıştır” ifadelerine yer verdi.

“KONGRE KARARLARI CUMHURİYET’İN TEMEL ESASLARIDIR”

Erzurum Kongresi’nin her ne kadar bölgesel bir kongre olsa da, alınan kararlar ve ortaya koyulan iradenin aslında ulusal bir bütünlük teşkil ettiğinin altını çizen Dünya Türk Birliği Güney Marmara Bölge Başkanı Veteriner Hekim Ahmet Metin Alkan , mesajında şu görüşlere yer verdi: “Erzurum Kongresi’nde sadece bu bölgenin değil, aslında milletin kaderini tayin edip şekillendiren kararlar alınmıştır. Manda ve himayenin asla kabul edilmeyeceği, milli sınırlar içerisinde vatanın bir bütün olduğu ve asla bölünemeyeceği haykırılmıştır. Erzurum Kongresi’nde aynı zamanda milli iradeyi hâkim kılmanın en büyük gaye olduğunun altını çizilerek, milletin bu uğurda gerekirse nefsinden ve nefesinden bile feragat edileceği ilan edilmiştir. Kaldı ki, Cumhuriyet’in kuruluşu da, işte bu temel esaslar üzerinde gerçekleşmiştir. Bu yüzden Erzurum Kongresi demek; Türkiye Cumhuriyeti demek, Türkiye demek, Erzurum demektir.”

“ERZURUM KONGRESİ ÖNEMLİ BİR ÖRNEK”

Ülkenin ateşten çember içerisinde olduğu bir dönemde toplanan Erzurum Kongresi’nin, milletin azim ve kararlılığını ortaya koyması bakımından da önemli bir örnek olduğunu dile getiren Başkan Alkan, “Yüzlerce yıllık devlet geleneğine sahip olan bu necip millet, kendi tarihsel birikiminden güç alarak neleri başarabileceğini işte bu kongreyle bir kez daha kanıtlamıştır. Allah, bu millete bir daha keder ve ıstırap dolu günler yaşatmasın; birlik ve beraberliğimizi daim, ülkemizi ve milletimizi kaim eylesin. Bu duygu ve düşüncelerle Erzurum Kongremizin 105’inci yılını kutluyor, başta Cumhuriyetimizin banisi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, silah arkadaşları ve vatanın bölünmez bütünlüğü uğruna toprağa düşen bütün şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum” diye konuştu.