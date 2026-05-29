Özellikle 18 yaşından önce anne veya babasına ait şahıs işletmelerinde sigortalı gösterilen kişilerin emeklilik dosyaları incelemeye alınacak. Denetimler sonucunda bu kapsamda geçerli sayılmayan sigortalılık süreleri toplam prim günlerinden düşülecek. SGK’nın 2013/11 sayılı Genelgesi doğrultusunda yapılacak kontrollerde, aile bireylerine ait şahıs işletmelerindeki sigorta girişleri ayrıntılı olarak araştırılacak. Kurum, usule uygun olmadığı belirlenen çalışmalar nedeniyle bazı emeklilikleri iptal edebilecek.

Limited Şirket veya Anonim Şirket statüsündeki iş yerlerinde sigortalı olarak bildirilen kişiler ise bu denetim kapsamına alınmayacak. İncelemeler sadece şahıs işletmeleri üzerinden yapılan sigorta girişleriyle sınırlı olacak.

Denetimler sonucunda sigortalılığı geçersiz sayılan vatandaşların emeklilik hakları iptal edilirken, bugüne kadar ödenen emekli maaşları da “yersiz ödeme” kapsamında geri talep edilecek. Ayrıca alınan bayram ikramiyeleri için de yasal faiz uygulanarak tahsilat süreci başlatılabilecek. Uzmanlar, risk altında olabilecek vatandaşların e-Devlet üzerinden hizmet dökümlerini kontrol etmeleri ve gerekli durumlarda uzman desteği almalarının önem taşıdığını belirtiyor.