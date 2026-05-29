2 milyon 558 bin emekliyi doğrudan ilgilendiren seyyanen zam talebinde, 2023 yılında memurlara verilen ancak memur emeklilerine yansıtılmayan 8 bin 77 TL’lik artış dava konusu oldu. Mahkemenin emekliler lehine karar vermesi halinde milyonlarca kişinin maaşında önemli artış yaşanabilecek.

Yargıtay Onursal Üyesi ve emekli Seyfettin Çilesiz’in, emeklilere verilmeyen 8 bin 77 TL’lik seyyanen zam için Anayasa Mahkemesi’ne yaptığı bireysel başvuruya, bayram öncesinde emeklilerden yoğun destek geldi. Türkiye genelinde binlerce emekli, adliyeler bayram tatiline girmeden dilekçelerini teslim edebilmek için adliyelere akın etti. Emekliler, bayram sonrası Anayasa Mahkemesi’nden gelecek kararı umutla bekliyor.

Yargıtay'dan emekli olduktan sonra enflasyon verilerinin gerçek hayat pahalılığını yansıtacak şekilde hesaplamadığı gerekçesiyle Türkiye İstatistik Kurumu'na (TÜİK) dava açan Çilesiz, seyyanen zam talebiyle de mahkemeye başvurdu.

Mahkemelerin olumlu bakmadığı Çilesiz'in seyyanen zam davası AYM'ye geldi. Çilesiz ve avukatı Ali Erdem Gündoğan, 'davanın acil görüşülmesi' için yapılan bu başvurunun ardından '1 milyon dilekçeyle destek' kampanyası başlattı. Kampanyaya ülke genelinden büyük destek geldi.

KARAR BEKLENİYOR

Bu kapsamda emekliler Anayasa Mahkemesi'ne iletilmek üzere bulundukları illerdeki adliyelere giderek dilekçe veriyor. Emekliler dilekçelerinde, Seyfettin Çilesiz'in davasının kendi menfaatlerini de ilgilendirdiğini belirterek, seyyanen zam davasının bir an önce görüşülüp karara varılması talep ediliyor.

Bu ay başlatılan imza kampanyası ülke genelinde sürerken, Kurban Bayramı öncesi emekliler arasında hareketlilik arttı. Adliyelerin bayram tatili nedeniyle uzun süre kapalı kalacak olması üzerine emekliler, dilekçelerini teslim etmek için bayram öncesinde adliyelere yoğun şekilde başvurdu.

22.157 liralık zam heyecanı



2023 seçimlerinde memura verilip memur emeklilerine verilmeyen 8 bin 77 liralık seyyanen zam katsayıya bağlandığı için her 6 ayda bir artıyor. Bu tutar bugün itibarıyla memurlara 22 bin 157 lira olarak ödeniyor. AYM, emekliler lehine karar verirse 2 milyon 558 bin emeklinin her birine 22 bin 157'şer lira zam yapılması gerekecek. Çilesiz'in avukatı Ali Erdem Gündoğan, 2023'ten bu yana biriken alacağın 1 milyon liraya ulaştığını, bu paranın da memur emeklilerine ödenmesi gerektiğini söyledi. Kararı işçi, esnaf ve çiftçi emeklileri de heyecanla bekliyor.