Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, Bursa trafiğinin rahatlaması için yeni kavşak, köprü ve bulvarların adımlarının atılacağını söyledi. Nilüfer'de trafiğin rahatlatılması için Ata Bulvarı, Küçüksanayi girişi ve Orhaneli yolu üzerinde 3 yeni kavşak yapacaklarını belirten Başkan Mustafa Bozbey, "Ankara yolunun yükünü azaltacak akslar da açacağız. Kuzey Bulvarı, kavşaklar, köprüler yeni bağlantı yolları açacağız. Soğanlı'daki 35 metrelik yol Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı ve Ata Bulvarı'na bağlanacak" diye konuştu.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, kentte planlanan yeni ulaşım yatırımları ve kentsel dönüşüm projeleriyle Bursa'nın geleceğini yeniden şekillendirdiklerini söyledi. Bursa'nın artık büyük sanayi alanları yerine küçük alanlarda daha fazla üretim yapma imkânına sahip olduğunu belirten Başkan Bozbey, dünyada da bu yönde çalışmaların yaygınlaştığını bu dönüşümle birlikte yeni yolların, yeni arterlerin ve yeni kavşakların yapılmasının zorunlu hale geldiğini söyledi.

Gürsu'dan Yunuseli Bulvarı'na kadar bağlantı oluşturmaya çalıştıklarını ifade eden Başkan Bozbey, Yıldırım Belediyesi'nin yürüttüğü bir kentsel dönüşüm alanında yol genişliğinin 30 metreye düştüğünü hatırlatarak, Büyükşehir ekiplerinin burada 60 metre genişliğinde bir bağlantı oluşturmaya çalıştığını söyledi. Bozbey, "Hedefimiz Gürsu'ya kadar 65 metre genişliğinde bir aks oluşturmak. Bakanlığın üst ölçekli planlama sorumluluğunu büyükşehirlere vermesi gerekiyor. İlçelerin uygulama yapabileceğini ancak güzergâhların belirlenmesinde büyükşehirlerin yetkili olması gerekiyor" dedi.



Başkan Bozbey, Kuzey Bulvarı'nın Mudanya Yolu'na kadar devam edeceğini, Soğanlı Çelebi Mehmet Bulvarı'ndan geçerek Geçit'e uzanacak bir hat oluşturulacağını söyledi. Bozbey, "Bu yol tamamen kentsel dönüşümle elde edilecek. Bursa'yı bütüncül bir yaklaşımla yeniden revize edeceğiz. Bursa, yalnızca Ankara Yolu'nun alt kesimiyle sınırlı değil. Kentin üst bölgeleri ve güney aksları için de yeni yol açma tasarımlarımız var. Yiğitler bölgesinden Teferrüç'e kadar uzanacak yeni bir yol çalışması planlıyoruz. Bu hat eski İnegöl yoluna bağlanarak Yıldırım'a doğrudan giriş sağlayacak. Oradan da Çekirge'ye kadar kesintisiz ulaşım sunacak. Bu projeler tamamlandığında Ankara Yolu'na inilmeden doğrudan geçiş sağlanacak. Ankara Yolu trafiği de rahatlamış olacak. Bu planlama çalışmaları, tabii ki bazıları uzun soluklu ama bazıları kısa sürede tamamlanacak" diye konuştu.



"Yalova Yolu'ndan Ata Bulvarı'na kesintisiz bağlantı"

Başkan Bozbey, Yalova Yolu'ndan gelip Alemdar'da biten 30 metrelik yolun yakın çevre yolu ile ilgili bağlantı çalışmalarının devam ettiğini söyledi. Başkan Bozbey, "Yakın çevre yolundan gelip Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı'na ve Ata Bulvarı'na kadar bağlanmasının programımıza aldık. Bu çalışma da bölgede ciddi bir trafik rahatlaması yaşanacak" dedi.

"Tuna Caddesi-Hürriyet bağlantısı: Üst geçit mi, tünel mi?"

Tuna Caddesi'nde üst geçit ya da tünel geçit seçenekleri üzerinde yoğun teknik çalışmalar yürütüldüğünü ifade eden Bozbey, ;"Projenin tamamlanmasıyla Tuna Caddesi'nden doğrudan Hürriyet'e bağlantı sağlanacak. Böylece Mudanya Yolu'ndan gelen sürücülerin İzmir Yolu'nu kullanmadan İhsaniye ve çevresine ulaşabilecek. Şuan trafiğin kalabalık olmasının önüne geçmek için gerekli incelemeleri, çalışmaları yapıyoruz" diye konuştu.

"Durmazlar Kavşağı'na köprü, Küçük Sanayi'ye tünel"

Özellikle Durmazlar Kavşağı'ndaki yoğunluğa dikkat çeken Bozbey, burada bu yıl bir köprü inşaatının planlandığını açıkladı. Bozbey, "Hafize Hatun Camii ve Küçük Sanayi girişinde ise tünel ile Çalı-Kayapa Yolu'na geçiş sağlamayı hedefliyoruz. Bu bağlantı Mudanya Yolu'na kadar kesintisiz devam edecek. Özellikle Durmazlar Kavşağı'ndaki sıkışıklık önemli. Bunu biran önce çözmeliyiz. Ayrıca Lefkoşe Caddesi (Orhaneli Yolu) üzerinde Beşevler girişinde bir köprü kavşak projesi planlıyoruz. Karayolları ile görüşmeler sürüyor. Bu projeyle de yoğunlaşan trafik akıcı hale getirilecek" şeklinde konuştu.

Yan yollar nefes aldıracak, ana arterler kalıcı çözüm sağlayacak

Yan yollarla ilgili çalışmaların da bu yıl hayata geçirileceğini belirten Başkan Bozbey, bu projelerin tamamlanmasıyla Bursa'nın bir nebze rahatlayacağını ancak asıl kalıcı çözümün ana arterlerin açılmasıyla mümkün olacağını söyledi. Bozbey, Bursa trafiğini kalıcı olarak rahatlatmak için yoğun ve kararlı bir çalışma yürüttüklerini vurguladı.