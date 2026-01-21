Sosyal Güvenlik Uzmanı İsa Karakaş, Türkiye Gazetesi'ndeki köşe yazısında Yargıtay’ın verdiği emsal nitelikteki karara dikkat çekerek, çalışma hayatında iş yeri şartlarına ilişkin önemli bir hukuki dönüm noktasına işaret etti. Karara göre, iş yerinde yeterli ısınma koşullarının sağlanmaması durumunda çalışan, iş sözleşmesini haklı nedenle feshederek kıdem tazminatını alabilecek.

Yargıtay’ın incelemesine konu olan dosyada, bir iş yerinde yönetici vekili olarak çalışan personelin, zaman içinde artan iş yüküne karşın uygun olmayan fiziki koşullarda çalıştırıldığı ortaya konuldu. Dosya kapsamındaki tespitlere göre iş yerinde merkezi ısıtma sisteminin bulunmadığı, işverenin bu eksikliği gidermediği, çalışanların özellikle kış aylarında kendi imkanlarıyla ısınmaya çalıştığı ve bu durumun sağlık problemlerine neden olduğu belirlendi.

Sık sık hastalanan ve sağlık durumu giderek bozulan çalışanın, bu koşullar nedeniyle görevinden ayrılmak istediğini yönetime ilettiği, ancak taleplerine rağmen herhangi bir iyileştirme yapılmadığı dosyada yer aldı. Bunun üzerine işten ayrılan çalışanın kıdem tazminatı talebi, ilk derece mahkemesince ayrılışın “istifa” olduğu gerekçesiyle kabul edilmedi.

Kararın temyize götürülmesi üzerine dosyayı ele alan Yargıtay ise yerel mahkeme hükmünü bozdu ve çalışanın haklı nedenle işten ayrıldığına karar verdi. Yüksek Mahkeme gerekçesinde, sanayi ve üretim süreçlerinin çalışanların beden ve ruh sağlığını zedeleyecek biçimde yürütülemeyeceğine dikkat çekti. Kararda ayrıca iş yerlerinin yalnızca üretimin yapıldığı mekanlar olmadığı, aynı zamanda çalışanların insan onuruna uygun şartlarda bulunması gereken alanlar olduğu vurgulandı.

Yargıtay, kararını verirken Anayasa, İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, İş Kanunu ve Türkiye’nin taraf olduğu ILO’nun 155 sayılı sözleşmesini dayanak gösterdi. Bu düzenlemelere göre işverenlerin, çalışanların sağlığını koruyacak fiziki koşulları sağlamakla yükümlü olduğu hatırlatıldı. Isınma eksikliğinin de iş sağlığı açısından ciddi bir risk unsuru olduğu kaydedildi.

Tanık beyanlarında 'iş yerinin son derece soğuk' olduğunun açıkça ifade edilmesi, Yargıtay tarafından güçlü delil olarak kabul edildi. Mahkeme, bu ayrılığın "istifa" değil, sağlıksız çalışma koşulları nedeniyle gerçekleşen haklı fesih olduğuna hükmetti.