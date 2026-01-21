Teklifin tümü üzerine söz alan Yeni Yol Partisi Grup Başkanı Bülent Kaya, hükümete yönelik eleştirilerde bulundu. Teklifte vatandaşların günlük yaşamını rahatlatacak düzenlemelere yer verilmediğini savunan Kaya, yaklaşık 5 milyon kişinin en düşük emekli aylığıyla geçinmek zorunda kalacağını ifade etti.

İktidarın kalıcı çözümler üretmek yerine günü kurtarmaya dönük adımlar attığını dile getiren Kaya, az prim ödeyenle uzun yıllar yüksek prim yatıran emeklilerin aynı maaş seviyesinde buluşturulduğunu öne sürdü. Emeklilerin aldığı artış oranlarına dikkat çeken Kaya, kira giderlerindeki yükselişle maaş artışları arasındaki farkın giderek açıldığını belirterek, emeklilerin insan onuruna yakışır bir gelir düzeyini hak ettiğini söyledi. En düşük emekli aylığının, kök maaşların yetersizliği nedeniyle her altı ayda bir yeniden artırılmak zorunda kaldığını da sözlerine ekledi.

Öte yandan Sadullah Kısacık, 20 bin lira seviyesindeki bir gelirle yaşamın sürdürülemeyeceğini vurguladı. Kısacık, emeklilere verilen maaşların açlık sınırının altında kaldığını belirterek mevcut tablonun kabul edilemez olduğunu dile getirdi.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda 2026 yılı bütçe görüşmeleri sırasında bazı bakanların ekonomideki büyümeden bahsettiğini hatırlatan Kısacık, yapılan açıklamalar karşısında vatandaşların yaşanabilir bir maaş alamadıklarını söyledi.

Yeni Yol Partisi grubu adına konuşmaların tamamlanmasının ardından TBMM Başkanvekili Celal Adan, birleşime ara verdi. Aranın ardından komisyonun yerini almaması üzerine Adan, birleşimi saat 14.00'te toplanmak üzere kapattı.