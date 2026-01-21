Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası) tarafından Resmi Gazete’de (Resmi Gazete) yayımlanan tebliğle, Ankara 25. İdare Mahkemesi’nin (Ankara 25. İdare Mahkemesi) yürütmenin durdurulmasına hükmetmesi gerekçe gösterilerek Papara Elektronik Para A.Ş.’ye (Papara Elektronik Para A.Ş.) ilişkin “faaliyet izninin iptali” kararı geri çekildi.

Hatırlanacağı üzere, Resmi Gazete’nin 31 Ekim 2025 tarihli sayısında yayımlanan, 30 Ekim 2025 tarihli ve 11929/21528 sayılı Banka Meclisi Kararı ile Papara’nın elektronik para kuruluşu olarak faaliyet izni, 6493 sayılı Kanun kapsamında sona erdirilmişti.

Öte yandan şirket, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı (İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı) tarafından yürütülen “yasa dışı bahis ve kara para aklama” soruşturması kapsamında incelemeye alınmış; bu süreçte Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’nun (Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu) şirkete kayyum olarak atandığı açıklanmıştı. Soruşturma çerçevesinde 27 Mayıs’ta, şirketin sahibi Ahmed Faruk Karslı’nın da aralarında bulunduğu 13 kişi gözaltına alınmıştı.

Şirket sahibi Ahmed Faruk Karslı "örgüt liderliği" ile suçlanıyor.

2016 yılından bu yana dijital ödeme kuruluşu olarak faaliyet izni bulunan şirketin, yasa dışı bahis gelirlerinin finansal dolaşımına aracılık ettiği öne sürülmüştü.