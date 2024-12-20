9 aylık süreci değerlendiren Başkan Bozbey, hava ve çevre kirliliği konusunda yaptıklarını çalışmaları açıkladı. Başkan Bozbey, Bursalıların sağlığını tehdit eden ve bu konuda çalışma yapmayan firmaları teşhir edeceklerini belirtti.

Başkan Bozbey, “Parklarla ilgili daha büyük yerler yapmayı planlıyoruz. 10.000 m2 lik alanları zaten belediyeler yapıyor. Yapmazlarsa biz ona da el atıyoruz. Yeni kütüphaneler çalışmalarımız devam ediyor. Anne babaların da gidip kitap okuyabileceği alanlar olarak görmekteyiz. Havamız kirli, onu tekrar belirteyim. Dün Bursa’nın üzerinde bir kara bulut vardı. Bu kara bulut tamamen kirli havanın bulutuydu. İş dünyasına bir kez daha sesleniyorum. Bütün herkese eğer siz isterseniz havamız temiz olur, siz isterseniz derelerimiz temiz akar. Her ne kadar yetkimiz sınırlı olsa da ben burada İl Çevre Müdürlüğü’ne de seslenmek istiyorum. İnsanlarımız zehirli hava soluyor. Yerler belli, kimler olduğu belli, hangi fabrikadan geldiği belli. Arıtma tesisini, filtrelerini çalıştırmayanlar var. O tesisin kapanması lazım. Biz mühürlemeyi yaptık. İnsan sağlığına kastedenleri Büyükşehir Belediyesi olarak teşhir edeceğiz.”