Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından Mudanya Mütarekesi’nin 102. yıldönümü münasebetiyle ‘Uluslararası Mudanya Mütarekesi ve Kültürel Miras Sempozyumu’ düzenlendi. İki gün boyunca yerli ve yabancı birçok akademisyenin Mudanya Mütarekesi üzerine görüşlerini sunduğu sempozyum, ‘Belediye Başkanları ve Kent Konseyi Başkanları Forumu’ ile sona erdi.

Bursa Büyükşehir Belediyesi, Bursa Uludağ Üniversitesi, Mudanya Belediyesi, Çekül Vakfı ve Bursa Okulu işbirliğiyle düzenlenen ‘Uluslararası Mudanya Mütarekesi ve Kültürel Miras Sempozyumu’, iki gün boyunca yurt içinden ve yurt dışından çok sayıda akademisyenin katılımıyla Mudanya’da düzenlendi. Tirilye Kültür Merkezi’nde 5 farklı oturumun düzenlendiği sempozyum, Mudanya Mütareke Meydanı’ndaki ‘Belediye Başkanları ve Kent Konseyi Başkanları Forumu’ ile sona erdi. Moderatörlüğünü Gazeteci-Yazar Yüksel Baysal’ın üstlendiği oturumda, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, Mudanya Belediye Başkanı Deniz Dalgıç, Bursa Kent Konseyi Başkanı Prof. Dr. Ertuğrul Aksoy ve Mudanya Kent Konseyi Başkanı Ozan Kozan konuşmacı olarak katıldı.

“Gelecek kuşaklara Mudanya Mütarekesi çok iyi anlatılmalıdır”

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, Uluslararası Mudanya Mütarekesi ve Kültürel Miras Sempozyumu’na katkı sunan tüm katılımcılara teşekkür etti. Mudanya Mütarekesi’nin Lozan’a giden süreçte Türkiye’nin elindeki en önemli güç olduğunu belirten Başkan Mustafa Bozbey, bu sayede Türkiye Cumhuriyeti’nin tapusunun elde edildiğini anlattı. Mudanya Mütarekesi’nin basite alınacak bir süreç olmadığını ifade eden Başkan Bozbey, “9 gün süren mücadelenin sonunda kazanan taraf, Türkiye Cumhuriyeti olmuştur. Doğu Trakya hiç silah kullanılmadan kazanılmıştır. Gelecek kuşaklara Mudanya Mütarekesi çok iyi anlatılmalıdır. İsmet Paşa’nın mücadelesini hatırlamak gerekiyor. Türkiye’nin tapusunun elde edildiği Lozan, buradan çıkarılmış onurlu mücadelenin sonucudur. Ulu önder Mustafa Kemal Atatürk’ü ve İsmet İnönü’yü minnetle anıyorum” dedi.

“Değerlerimizi de korumak zorundayız”

Mudanya’nın kültürel mirasının da konuşulması gerektiğini dile getiren Başkan Bozbey, Mudanya’nın yaklaşık 2800 yıllık tarihi birikime sahip olduğunu hatırlattı. Mudanya’nın çok kimlikli bir kent olduğunu söyleyen Başkan Bozbey, “Üzgünüm ki kültürel miras konusunda sınıfta kalmışız. Birçok kültürel değerimizi kaybettik. ÇEKÜL’ün verdiği mücadele sonucunda kültürel mirasımız tekrar geri kazanılmaya başlandı. Mudanya Mütarekesi’ne sahip çıktığımız gibi geçmişten kalan değerlerimizi de korumak zorundayız. Geçmişte yapılan mücadeleleri kendimize örnek alarak geleceği oluşturma peşindeyiz. Kent konseyleri de halk ile resmi kurumlar arasında önemli sorumluluğu bulunan kurumlardır. Kent konseylerine bu anlamda büyük önem veriyoruz” diye konuştu.

"Muazzam bir kültürün üzerinde yaşıyoruz”

Mudanya Belediye Başkanı Deniz Dalgıç, Mudanya Mütarekesi’nin gerçek değerini anlatabilmek için yola çıktıklarını, bu anlamda ciddi bir program hazırladıklarını belirtti. Katkıda bulunan herkese teşekkür eden Dalgıç, Türkiye Cumhuriyeti’ndeki tüm öğrencilerin Mudanya’ya gelerek Mudanya Mütarekesi’ni öğrenmesi gerektiğini vurguladı. Mudanya’da büyük bir kültürel mirasa sahip olduklarını anlatan Dalgıç, “Mudanya çok özel bir yer. Bu potansiyeli ortaya çıkarmak ve kültürel mirası gelecek nesillere taşımak istiyoruz. Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mustafa Bozbey, birçok kültürel mirasımızın tekrar kazanılması için bize destek oluyor. Derin bir işbirliği içerisindeyiz. Mudanya Mütarekesi bizim en önemli kültürel mirasımızdır. Denizin içerisinde de bizim kültürel mirasımız var. 11 noktada arkeolojik kalıntılar var. 2700 yıllık Myrleia antik kenti var. Muazzam bir kültürün üzerinde yaşıyoruz. O yüzden hep birlikte çok çalışıyoruz. Öte yandan kent konseyleri bizim paydaşımızdır. Birlikte önemli çalışmalara imza atıyoruz” dedi.

Bursa Kent Konseyi Başkanı Prof. Dr. Ertuğrul Aksoy, kent konseylerinin önemi ve işlevi hakkında bilgi verdi. Mudanya Mütarekesi’nin önemi üzerine de düşüncelerini açıklayan Aksoy, Türkiye Cumhuriyeti’nin temellerinin atılmasını sağlayan en önemli mütarekelerden birisinin Mudanya’da yapıldığını belirtti. Aksoy, “Türkiye Cumhuriyeti’nde özgür ve çağdaş bireyler olarak yaşıyorsak bunu Mudanya Mütarekesi’ne borçluyuz. Mudanya Mütarekesi’nin önemini bize unutturamayacaklarını biliyoruz. Atatürk ve İnönü sevgisi, çağdaş, demokratik ve laik ülke sevgisi içimize sinmiş bir duygudur. Hiçbir gücün bunu söküp atamayacağı bilinciyle buradayız” diye konuştu.

Mudanya Kent Konseyi Başkanı Ozan Kozan, yürüttükleri çalışmalar ve projeleri hakkında katılımcılara bilgi verdi. Birçok akademisyenin katılımıyla yapılan toplantılarda 5 ana başlığın öne çıktığını anlatan Kozan, Mudanya Kent Konseyi olarak Mudanya Mütarekesi’nin neyi de ortadan kaldırdığını anlatabilmek adına iki başlık üzerinde çalıştıklarını dile getirdi. Kozan, “Birincisi, Mudanya Mütarekesi’yle 300 yıl süren toprak kaybı sürecine son verilmişti. Lozan Anlaşması’na giden yolda ne kadar değerli olduğunu anlatabilmek adına söylüyorum. İkincisi, Mudanya Mütarekesiyle birlikte yeni kurulan Türk ulusunun onuru ve şerefi kurtuldu. Asıl değerler bunlardır” dedi.

Panelin ardından Sempozyum Düzenleme Kurulu Başkanı Doç. Dr. Hacer Karabağ Arslan tarafından Başkan Bozbey ve diğer konuşmacılara teşekkür belgesi takdim etti.