Bursa’da Uludağ’ın eteklerinde bulunan Kestel ilçesine bağlı Gözede köyü sakinleri, sulama suları kesilince dün eylem yaptı. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, bugün köylülerle bir araya gelerek sorunun çözümünde ‘mutabık’ kaldıklarını açıkladı.

2016 yılında Gözede mevkiinde kurulan su fabrikası, köy sakinleri ile anlaşma yaparak suyu kendi bünyesine aldı. Yapılan anlaşmada, Gözede köyüne baraj yapılması ve sonrasında barajdan köy sakinlerine su verileceği söylendi. 2016 yılında faaliyete giren fabrika Gözede köyünün suyunu alırken, köy sakinlerine yapılan baraj dolmadı. Mahsulleri susuzluktan kuruyan köy sakinleri durumu dün eylem yaparak protesto etti.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, Gözede Mahallesi’nde yaşanan tarımsal sulama sorunu için köylülerle buluştu. BUSKİ Genel Müdürü Güngör Gülenç, Gözede Muhtarı Halit Karataş ve Gözedeli vatandaşlarla sorunun çözümü için ‘mutabık’ kalındığını ifade eden Bozbey, sosyal medya hesabından şu paylaşımı yaptı; “Yaşanan sulama sorununun çözümü noktasında hemşehrilerimle mutabık kaldık. Bursa Büyükşehir Belediyesi olarak, her bir hemşehrimizin sorununu eşit hizmet anlayışıyla çözüme kavuşturarak, gülümseyen bir Bursa’yı hep birlikte inşa edeceğiz” dedi.