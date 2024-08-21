Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde yıllardır süre gelen Kocakonak Panayırı 57. kez kapılarını ziyaretçilere açacak.

29 Ağustos’ta başlayıp 3 Eylül Kurtuluş gününe kadar sürecek olan Panayır her yıl olduğu gibi binlerce kişiyi ağırlayacak. Kimileri çocukluklarını yad ederken, kimileri de ilk kez panayır ortamını gezecek. Her kesimden vatandaş lunaparkta gönüllerince eğlenme fırsatı bulacak.

31 Ağustos - 3 Eylül tarihinde ise 23. Uluslararası Sındırgı Yağcıbedir Halı Kültür ve Sanat Günleri etkinlikleri gerçekleştirilecek.

Lunapark, oyun grupları, penaltı, kasnak oyunları, satış sergilerinin yer alacağı 6 gün sürecek Kocakonak Panayırı 29 Ağustos 2024 tarihinde kapılarını açacak.

23. Uluslararası Sındırgı Yağcıbedir Halı Kültür ve Sanat Günleri etkinlikleri ile ilçenin her köşesine farklı bir etkinliğin yayılacağı Sındırgı’da 3 Eylül Kurtuluş Günü’nde ise sevilen sanatçı Volkan Konak konseri ile unutulmaz bir gece yaşanacak.