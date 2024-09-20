Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, "Başkan Bozbey Burada" projesi çerçevesinde Karacabey ilçesini ziyaret ederek, tarım ve köy sorunlarına dair çözüm önerilerini paylaştı. Bozbey, “Tarımın planlanması konusunda önderlik yapacağız. Çiftçimizin ve köylümüzün yüzünü güldüreceğiz,” dedi.

Her 15 günde bir farklı bir ilçede halkla buluşan Başkan Bozbey, daha önce Büyükorhan, Keles, Mustafakemalpaşa, Yenişehir, Orhaneli ve Kestel’i ziyaret etmişti. Karacabey’deki ziyaretine Kaymakam Hakan Kafkas ile başladı ve burada çiftçilerin sorunlarını değerlendirdi.

Ardından Karacabey Belediye Başkanı Fatih Karabatı’yı ziyaret eden Bozbey, ilçede planlanan projeleri ve altyapı sorunlarını ele aldı. Ayrıca Karacabey Muhtarlar Derneği ve Ziraat Odası’nı ziyaret ederek muhtarlar ve tarım temsilcileriyle fikir alışverişinde bulundu.

Başkan Bozbey, yaptığı açıklamada, Bursa çiftçisinin zorluklarını ve artan girdi maliyetlerinin etkilerini dile getirdi. “Çiftçimiz zaman zaman destek görse de çoğu zaman kaybetti. Tarım Peyzaj AŞ ile destek sunuyoruz ama bu yeterli değil. Tarımın planlanması gerekiyor,” ifadelerini kullandı.

Karacabey’in önemine değinen Bozbey, kentsel dönüşüm projeleri ve altyapı sorunları üzerine çalışmalarını sürdüreceklerini vurguladı. “Karacabeylilerin gülümsemesi için var gücümüzle çalışıyoruz,” dedi.