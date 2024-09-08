Başkan Bozbey'den Narin açıklaması!

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde kaybolan ve kendisinden bir daha haber alınamayan 8 yaşındaki Narin Güran'ı arama çalışmaları 19'uncu gününde acı haberle sonuçlandı. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey X sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Biz, çocuklarımızın gülümsediği bir ülke hayaliyle yaşarken, böylesi acı olaylar hepimizi derinden etkiliyor" dedi.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'in açıklaması şu şekilde:

Diyarbakır'da kaybolup tüm ülkeyi derin bir yasa boğan Narin yavrumuzun kaybını derin bir üzüntüyle öğrendim. Biz, çocuklarımızın gülümsediği bir ülke hayaliyle yaşarken, böylesi acı olaylar hepimizi derinden etkiliyor. Çocuklarımızın, gençlerimizin ve tüm vatandaşlarımızın güven içinde yaşadığı bir ülke için hep birlikte mücadele etmeye devam edeceğiz. Narin kızımıza Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve ülkemize sabır dilerim. Hepimizin başı sağ olsun.