Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, Rumelili Yönetici İş Adamı ve Sanayiciler Derneği (RUMELİSİAD) tarafından, verdiği katkılardan dolayı ödüle layık görüldü. RUMELİASİAD tarafından düzenlenen ‘Ülkemize Değer Katan Başarılı Rumelililer Ödül Töreni’nde konuşan Başkan Bozbey, “Bütüncül bir anlayış ve ortak akılla şehrimizi hep birlikte yöneteceğiz” dedi.BURSA (İGFA) - ‘99. Rumeli Buluşması’ kapsamında RUMELİSİAD tarafından gerçekleştirilen ‘Ülkemize Değer Katan Başarılı Rumelililer Ödül Töreni’, Almira Otel’de düzenlendi. Törene Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey’in yanı sıra Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, Bursa milletvekilleri, RUMELİSİAD Başkanı Zarif Alp, Sırbistan Büyükelçisi Aca Jovanović ve iş insanları katıldı. Törende konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, RUMELİSİAD'ın Bursa'nın ve Türkiye’nin ekonomisine ciddi katkılar verdiğini hatırlattı. Başkan Bozbey, “Göçlerin şehri olarak bilinen Bursa’mıza göç etmiş tüm hemşehrilerimizin şehrimize olan katkısı yadsınamayacak derecededir. Bizler de bunun bilincinde olarak bütüncül bir anlayış ve ortak akılla şehrimizi hep birlikte yöneteceğiz. Gülümseyen, kalkınan, örnek bir Bursa’yı hep birlikte inşa edeceğiz. RUMELİSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Zarif Alp’e, kıymetli yönetimine ve ülkemize değer katan tüm iş insanlarına gönülden teşekkür ediyorum” diye konuştu. RUMELİSİAD Başkanı Zarif Alp, Balkanlar ile Türkiye arasında bir köprü vazifesi gören derneğin, kurulduğu günden bu yana Bursa, Türkiye ve Balkanlar için katma değer katacak projelere imza atmaya devam ettiğini ifade etti.

Konuşmaların ardından RUMELİSİAD binasının yapımında katkıda bulunan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'e ‘Özel ödül’ verildi. Programda ayrıca RUMELİSİAD'ta geçmiş dönemde başkanlık yapan isimlere ve iş insanlarına ödülleri takdim edildi.