Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ramazan Bayramı dolayısıyla 81 il başkanlığı ile aynı anda video konferans yoluyla bayramlaştı. MKYK üyeleri, milletvekilleri, üç kademe il ve ilçe başkanları, il ve ilçe belediye başkanlarının yer aldığı geniş katılımlı bayramlaşma programına Kocaeli heyeti de il binasından katıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bayramlaşma programında ülke ve dünya gündemine ilişkin önemli mesajlar verdi.

'Mübarek Ramazan ayının ruhuna uygun programlar icra ettik'

Belediye başkanları adına ise Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın konuştu. Büyükakın, genişletilmiş il başkanları toplantısında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatları doğrultusunda tüm teşkilatın Ramazan ayını, ruhuna uygun programlarla dolu dolu geçirdiğini belirterek, 'Hem şehirlerimizde hem de gönül coğrafyamızda mübarek Ramazan ayının ruhuna uygun programlar icra ettik. Aziz şehitlerimizin muhterem aileleri, gazilerimiz ve yakınları, yetimler ve muhtaçlar ile iftar sofralarında buluştuk' dedi.

'Tüm gönül coğrafyamıza yayılan gönül sofraları kurduk'

Başkan Büyükakın konuşmasına şöyle devam etti:

'Komşusu açken tok yatan bizden değildir düsturunca, ana kademe, kadın ve gençlik kollarımız ile koordineli bir şekilde ev ziyareti gerçekleştirerek kimsesizlerin kimsesi olduk. Sivil toplum kuruluşlarıyla birlikte gerçekleştirdiğimiz organizasyonlarla Ramazan ayının rahmet ve bereketini şehirlerimizin her köşesinde görünür kılmak için gayret sarf ettik. Yerel Yönetimler Başkanlığımızın koordinasyonunda tüm gönül coğrafyamıza yayılan gönül sofraları kurduk. Suriye'den Mısır'a, Balkanlar'dan Türkistan'a uzanan gönül coğrafyamızda icra ettiğimiz programlarda bir kez daha şahit olduk ki, devletimizin gücü, milletimizin birliği ve beraberliği ve bizatihi şahsınız, oradaki kardeşlerimizin en kuvvetli güven kaynağı ve umududur. Şahsınıza olan muhabbetin ve güvenin hakikaten emsali yoktur. Katıldığımız bütün programlarda karşılaştığımız kardeşlerimiz, sizlere ve aziz milletimize dualar ettiler; selam, muhabbet ve hürmetlerini ilettiler.'

Türkiye'ye duyulan sevgiyi anlattı

Büyükakın, gönül coğrafyasında katıldığı iftar programlarında bu güven ve sevgiye bizzat şahit olduğu olayları olduğuna da dikkati çekerek, 'Üsküp'te eski çarşıda dolaşırken tanıştığım, dükkanının camında sizin posteriniz asılı olan esnaf Fetah İslami kardeşimizin ve tatlıcı dükkanın tüm duvarları sizin resimlerinizle dolu olan Dostane Mustavçe teyzemizin selamlarını, kendilerine söz verdiğim için hassaten iletmek istiyorum. Bu bölgelerde gerçekleştirdiğimiz temaslarda gelecekte yapılacak işlerle ilgili verimli görüşmeler de gerçekleştirildi. İnşallah sizin liderliğinizde her geçen gün çok daha iyisini yine bizler başaracağız. Buna inancımız ve kararlılığımız tamdır' ifadesini kullandı.

'Birlik, beraberlik ve kardeşliğimizi bir kez daha perçinledik'

Bayramlaşma programıyla ilgili açıklama yapan AK Parti Kocaeli İl Başkanı Şahin Talus ise 'Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ile video konferans yöntemiyle bayramlaşmanın mutluluğunu yaşadık. 81 ilimizin her birine gönül köprüleri kuran, milletvekillerimizden belediye başkanlarımıza, kadın ve gençlik kollarımıza kadar teşkilatımızın her kademesiyle yakından ilgilenen liderliğin verdiği güçle; birlik, beraberlik ve kardeşliğimizi bir kez daha perçinledik. Belediye başkanları adına söz alan Büyükşehir Belediye Başkanımız Tahir Büyükakın'ın sunumlarıyla bizler de Ramazan ayı boyunca gerçekleştirdiğimiz çalışmalarımızı, sahadaki gayretlerimizi ve gönüllere dokunan hizmetlerimizi paylaşma imkanı bulduk. Bu büyük dava, güçlü teşkilat ve sarsılmaz inançla; aynı hedefe yürümeye, aynı yolda omuz omuza ilerlemeye devam ediyoruz. Bayramın bereketi, birliğimizin kuvveti daim olsun' diye konuştu.