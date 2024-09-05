Başkan Büyükakın, Büyükler Dünya Bilek Güreşi Şampiyonası’nda derece elde eden Kağıtsporlu sporcuları makamında ağırladıKOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, 15-24 Ağustos tarihleri arasında Moldova’da yapılan Büyükler Dünya Bilek Güreşi Şampiyonası’nda ülkemizi büyük bir gururla temsil eden Kağıtsporlu sporcular Ömer Faruk Kozakoğlu, Muhammet Gümüşoğlu, Güler Zehra Pelit, Candoğan Gümüş ve Ali Ömür Karaaslan’ı makamında ağırladı. Kağıtspor Kulübü Başkanı İbrahim Ercin ve yönetim kurulu üyesi Ramazan Kocabıyık’ın da hazır bulunduğu görüşmede Başkan Büyükakın, sporcuları tek tek tebrik etti.

5 FARKLI SIKLETTE 1 ALTIN, 4 BRONZ

15-24 Ağustos tarihleri arasında Moldova’da yapılan Büyükler Dünya Bilek Güreşi Şampiyonası’nda 5 farklı sıklette 1 altın ve 4 bronz madalya kazanan sporcuları makamında ağırlayan Başkan Büyükakın, “Dünya Bilek Güreşi Şampiyonası gibi önemli bir organizasyonda elde ettiğiniz başarıdan dolayı mutluyum. Bayrağımızı zirvede dalgalandırdığınız için her birinizi tebrik ederim. Elde ettiğiniz başarılar ile bizleri gururlandırıyorsunuz” diye konuştu.

“KOCAELİ GENÇLİĞİNİN ROL MODELİSİNİZ”

Elde ettikleri başarılar ile hem saha içinde hem saha dışında önemli bir rol model olduklarını belirten Başkan Büyükakın, “Sizler Türk toplumunun saha içinde ve dışında dünyanın farklı ülkelerinde elçilerisiniz. Yaptığınız ve yapacağınız hareketler gelecek nesiller için örnek teşkil edecek. Sportif başarının ötesinde gelecek nesillere ve millete karşı önemli bir sorumluluğunuz var” dedi.