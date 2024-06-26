Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş, seçim vaatleri arasında yer alan mahalle buluşmaları kapsamında Ahmediye, Aziz Mahmut Hüdayi ve Mimar Sinan mahalle sakinleriyle bir araya geldi. Dedetaş, “Bir Afet Müdürlüğü ile birlikte kentin, kentlinin afete dayanıklı hale gelmesi, Üsküdar’ın afete dayanıklı hale gelmesi öncelikli konumuz” dedi.

Üsküdar Belediyesi Nikah Sarayı’nda gerçekleşen mahalle buluşmasına, başkan Dedetaş’ın yanı sıra, başkan yardımcıları Nazım Akkoyunlu ve Prof. Dr. Yasin Çağatay Seçkin ile mahalle sakinleri katıldı. Mahalle sakinlerini tek tek dinleyen ve sorularını yanıtlayan Dedetaş, 3. mahalle toplantısını gerçekleştirdiklerini, buluşmaların oldukça faydalı olduğunu söyledi. Üsküdar’ın kimlik yapısı ve tasarımı açısından çalışmalar yürüttüklerini aktaran Başkan Dedetaş, esnafı güçlendireceklerini, balık pazarı, pasaj gibi alanlarda yapacakları düzenleme çalışmalarına başladıklarını kaydetti.

Üsküdar’da kentsel dönüşümün bütün mahallelerde farklı dinamiklere sahip olduğunu vurgulayan Dedetaş, “800 metre kare, artı 1 katın çalışmadığını gördük. Hem şantiye rehberi, hem de inşaat anlamında müteahhitlerin işini kolaylaştıracak ama kente de bir yoğunluk, yorgunluk getirmeyecek şekilde ilerlemek istiyoruz. Kat artışları bazı işleri kolaylaştırırken, kent siluetini, alt yapısını, kimliğini, ulaşımını problemli hale getiriyor ve yoğunluk artışına neden oluyor. Bunu dengelemek zorundayız. Bunu dengeleyeceğiz derken dönüşümü tıkayacağız anlamında söylemiyorum. Bunların ikisinin de masada olduğu, yoğunluğu artırmadan inşaat maliyetlerini de vatandaşın üzerine yıkmadan nasıl bir denge buluruz, bunun çalışmalarına başladık“ ifadelerini kullandı.

“Doğru işleyişi sağlamak zorundayız”

Kent AŞ yapısını güçlendirdiklerini, yeni ofisler ve güçlendirilmiş personel yapısıyla en doğru projeyi Üsküdar halkına sunacaklarını dile getiren Dedetaş, “Üsküdar’ı bir Fikirtepe yapmak istemiyoruz, bunun sonu yok. Üsküdar dokusu ve kimliği çok önemli bir kimlik. Bu hassasiyetimizi özellikle vurguluyorum. Vatandaşın ve komşunun çıkarıyla çatışıyor gibi gözükebilir ama Üsküdar’ı korumak açısından bu önemli. Geldiğimizden beri iptal ettiğimiz ruhsatlar, yıktığımız kaçak binalar var. Burada da doğru işleyişi sağlamak zorundayız” dedi.

“Temmuz ayı meclisinde Afet Müdürlüğü kuruyoruz”

Dedetaş, “Depreme bakışımızı herkesin önünde bir kez daha izah edeyim. 1999’dan sonra geçen sürece baktığımızda 25 yıl. Üsküdar’ın dönüşmüş yapısı 99 sonrası yüzde 15-20’lerde kalmış. 25 yılda yapıların anca yüzde 20’si değiştirilebilmiş. Bu çok düşük bir oran. Üzerimize gerçekten çok büyük bir yük aldık. Biz her birinizin yükünü bütün ekip olarak taşıyoruz. Temmuz ayı meclisinde Afet Müdürlüğü kuruyoruz. Belediyenin Afet Müdürlüğü yok. Temmuz ayı meclis gündemimize bunu aldık. Bir Afet Müdürlüğü ile birlikte kentin, kentlinin afete dayanıklı hale gelmesi, Üsküdar’ın afete dayanıklı hale gelmesi öncelikli konumuz” diye konuştu.

Üsküdar’ın 25 yılda sadece yüzde 20’sinin dönüştüğünü anlatan Dedetaş, şöyle devam etti: “3 ayda yüzde 80’ini dönüştürme şansımız yok. Çözümler bulacağız, geliştireceğiz. Önümüzdeki 5 yılın her dakikasını ciddiyetle değerlendireceğiz. Bu işi önemsiyoruz. Kent AŞ’yi de bu yüzden güçlendirdik. Bu Kent AŞ bütün inşaatları yapacak demek değil yanlış anlaşılmasın. Sizin anlaştığınız müteahhitlerle; TOKİ, Emlak Konut, KİPTAŞ ile devam edilebilir. Herhangi bir müteahhit sınırlaması yapmıyoruz. Kent AŞ’nin buradaki yapısı Üsküdar’ı koruyacak şekilde sizlere sağlayabilmek. Sizi müteahhitle karşı karşıya getirmeden, tıkandığınız yerlerde, Kent AŞ devreye girip ikna süreçlerinde de olacak. Ama bir müteahhit yönlendirmesi yapmayacak. Bu anlamda istediğiniz, güvendiğiniz, ekonominize uygun herhangi bir müteahhit ile çalışma imkanınız olacak.”

“Yeni yönetim olarak kentsel dönüşüm birinci önceliğimiz”

“Yeni yönetim olarak kentsel dönüşüm birinci önceliğimiz.” diyen Sinem Dedetaş, “Çok çok önem verdiğimiz, 25 yıllık ihmal edilmiş tüm süreçlerin, tüm hassasiyetimizle ve çabamızla üstündeyiz. Hepinizin canı bizim için önemli. Bizler kamu görevi yapıyoruz. Seçilerek geldik. Koltuk bizim hiç birimizin bireysel olarak sevdiği ve başarılı bulduğu şey değil. Bir daha seçilmenin alt yapısı olarak kentsel dönüşümü görmüyoruz. Bunu bir sorumluluk olarak görüyoruz. Yarın ne olacağımız belli değil. Seçim yatırımı olarak siyaseten yapmak da bizim tarzımız değil. Biz bunu gerçekten insan canını önemsediğimiz, sorumluluklarımızı bildiğimiz için kentsel dönüşümü, afet dönüşümünü, afet dirençli bir Üsküdar oluşturmayı birinci olarak, kendimize vazife olarak benimsedik. 800 metre kare ve artı 1 kat projesi çalışıyor. Bununla ilgili projeleri kesintisiz bir şekilde devam ettirebilirsiniz. Kent AŞ yapısında teknik problemleri takip etme açısından önemli“ şeklinde konuştu.

“Yayalaştırmaya öncelik vermeyi düşünüyoruz”

Ulaşıma sağladıkları katkıdan da bahseden Dedetaş, şunları kaydetti: “Üsküdarlılar pek bilmiyor ama yaklaşık 3 yıldır Kadıköy’e denizden de ulaşabiliyorsunuz. Şehir Hatları Genel Müdürlüğümüz sırasında İBB’de çalışırken denizin aktif kullanılmasıyla ilgili Kadıköy bağlantısını eklemiştik. Denizden ulaşım var. Tramvay projesi büyükşehirin bir projesi. Ulaşım master planının da bir parçası. Fizibilite çalışmaları tamamlandı. Hatta inşaat başlayacak şimdi. Ulaşım master planında biraz daha yayalaştırmaya öncelik vermeyi düşünüyoruz. Sahil evet çok güzel ama trafikten ve arabalardan geçemiyoruz. Engelli bireyler ne yazık ki faydalanamıyorlar, kaldırım yok çünkü. Biraz daha bakış açımızı değiştirerek, arabaları bırakarak, sahili daha yaya, bisikletle, engellilerin de kullanabileceği hale getirecek üst ölçekli çalışmamız var. Biraz zaman alabilir. Tramvay da o çalışmanın bir parçası aslında. Biraz arabalardan kurtarmamız lazım sahili.“

“Hayvan haklarına duyarlı bir ekibiz”

Sokak hayvanları konusunu kapsamlı bir şekilde ele aldıklarını ifade eden Dedetaş, “Veterinerlik hizmetimizi personel alımıyla da geliştireceğiz. Bir takım klinik anlaşmaları, mama destekleri, bunun yanı sıra personel artımıyla birlikte yeni barınak alanları da bakıyoruz. Şile tarafında bir yer bulduk. Çok kapsamlı bir şekilde sokak hayvanları, patili dostlarımız konusunu ele alıyoruz. Pek çok boyutu var. Hayvan haklarına duyarlı, onları can olarak gören bir ekibiz. Yol üzerinde de oluşan aksaklıklar varsa onları gidermek konusunda tedbirlerimizi alıyoruz. Hayvan haklarına daha saygılı bir belediye olacağız. Onun sözünü vermiş olalım” ifadelerini kullandı.

Pazarda oluşan atıklar konusunda çalışmalar yaptıklarını da belirten Dedetaş, atıkların kompost olarak değerlendirmesi konusunda projeleri olduğu bilgisini verdi.

Başkan Yardımcısı Nazım Akkoyunlu da, kentsel dönüşüm konusunda herkesin maksimum faydalanacağı çalışmalar yürüttüklerini aktararak, “Kurucağımız ofislerle sizleri en iyi şekilde yönlendireceğiz. Size en doğru modelle yönlendirmeye çalışacağız. Sizlerden de desteklerinizi bekliyoruz” dedi. Başkan Dedetaş programın ardından vatandaşlarla tek tek selamlaşarak salondan ayrıldı.