Olay, Bursa-Ankara karayolu üzeri Mezit Boğazı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Bozüyük’ten İnegöl istikametine seyir halinde olan minibüsün seyir sırasında bir anda lastiği patladı.



Lastiğin patlamasıyla birlikte kontrolden çıkan minibüs yolda savrulmaya başladı. Bu sırada minibüsün arkasından gelen araçların sürücüleri de ani manevralarla tehlikeyi atlatmaya çalıştı.

Kaza yaşanmaması büyük bir şans olarak değerlendirilirken, yaşanan tehlikeli anlar arkadan gelen bir aracın araç kamerasına saniye saniye yansıdı.



Görüntüler, seyir halindeki araçlarda meydana gelebilecek lastik patlamalarının ne denli tehlikeli sonuçlara yol açabileceğini bir kez daha gözler önüne serdi.