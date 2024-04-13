Derince Belediye Başkanı Sertif Gökçe, göreve gelmesinin ardından ilk nikahını kıydı.

Başkan Sertif Gökçe, göreve gelmesinin ardından ilk kez nikah kıyarak, Kardelen Beytaş ile Can Mustafa Akyıldız çiftine mutluluklar diledi. Genç çiftin özel günlerinde yanında olan Başkan Gökçe, "Kardelen Beytaş ile Can Mustafa Akyıldız’ın en mutlu günlerinde sevinçlerini paylaştık. Bu akşam belediye başkanı olarak ilk nikahı kıyıyoruz. Kıymetli çiftimize bir ömür boyu mutluluklar diliyorum. Güzel çiftimizin evlilik hayatında sağlık, neşe ve huzur eksik olmasın" dedi.