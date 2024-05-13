Yalova Belediye Başkanı Mehmet Gürel, Anneler Günü dolayısıyla bir dizi programa katıldı. İlk olarak şehit annelerini ziyaret eden Başkan Gürel, huzurevi sakinlerini ardından Uğur Mumcu Kültür Sanat Merkezi önünde Yalovalı anneler ile buluştu.

İlk ziyaretini şehit Murat Doğan’ın annesi Saime Sevgi Yaren’e gerçekleştiren Başkan Gürel, ardından diğer şehidimiz Nizamettin Özbek’in eşi Abide Özbek ve kayınvalidesi Gül Abacı’yı ziyaret etti. Her iki ziyarette şehit yakınlarının Anneler Günü’nü kutlayan Başkan Gürel’e eşi Berrin Sorucu Gürel ile birlikte Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Yalova Şubesi Başkanı Özcan İla da eşlik etti. Başkan Gürel, ziyaretlerinde her iki şehit ailesine de çiçek ve plaket takdiminde bulundu.

Yapılan ziyaretlerin ardından Yalova Belediyesi tarafından Uğur Mumcu Kültür ve Sanat Merkezi önünde kurulan standa geçen Başkan Gürel, burada Yalovalı annelerin Anneler Günü’nü kutladı ve çiçek hediye etti. Burada vatandaşlarla da sohbet ederek fotoğraf çekilme taleplerini de kırmadı.

Son olarak Yalova Huzurevi sakinlerine ziyaret gerçekleştiren Başkan Gürel ve eşi Berrin Sorucu Gürel, huzurevi sakinleriyle bir araya geldi. Huzurevinde ikamet eden annelerin Anneler Günü’nü kutlayan çiçek ve hediye takdiminde bulunan Başkan Gürel’e, Yalova Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürü Arif Laçin de eşlik etti. Huzurevi sakinleri tarafından yapılan el sanatları ve tasarım atölyelerini de gezen Başkan Gürel, Yalova Belediyesi olarak her zaman Huzurevi sakinlerinin yanlarında olduklarını belirtti.

Başkan Gürel, tüm annelere hitaben yaptığı konuşmasında, “Bizler, sizlerin toplumsal hizmetkârınız. Sizlerin emrindeyiz. Sizler sayesinde bu koltuklarda oturuyoruz. Her zaman sizlerin yanındayız. Annelerimizin değerini daha çok bilmemiz lazım. Önce annemin ve eşimin anneler gününü kutluyorum. İnşallah annelerimizin emeklerine layık insanlar olabiliriz. Tüm annelerimizin anneler günü kutlu olsun” dedi.