Ataşehir Belediye Meclisi’nin 2019-2024 döneminin son aylık olağan toplantısı Ataşehir Belediyesi Ana Hizmet Binası’nda gerçekleştirildi. Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi, 15 yıllık görev sürecindeki son meclis toplantısında meclis üyeleriyle vedalaştı.

Ataşehir Belediye Meclisi 1. Başkanvekili Kudret Arslan başkanlığında gerçekleştirilen Mart ayı meclis toplantısının birinci oturumunda gündem maddeleri görüşüldü ve ilgili komisyonlara havale edildi. Meclis toplantısında konuşan Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi, “Benim üçüncü ve artık son dönemim olan 2019-2024 dönemi son meclis toplantımızı arkadaşlarımızın katılımı ile gerçekleştirdik. Bir beş yılı acısıyla tatlısıyla geride bıraktık. Demokrasinin gereği olarak, çoğu zaman birbirimizi eleştirdik. Eksikliklerimiz, yanlışlarımız olmuştur ama burada hepimizin amacı Ataşehir’e ve Ataşehirli yurttaşlarımıza hizmet etmektir. Ataşehir’in bugünkü günlere gelmesinde mesai arkadaşlarımın ve meclis üyesi arkadaşlarımın büyük katkıları olmuştur. Önümüzde yeni bir süreç var. Hiç kimsenin birbirini kırmadan Ataşehir’in huzur içerisinde seçime gitmesini diliyorum. Bütün adaylara şimdiden başarılar diliyorum. Bu süreçte ilçemizle ilgili birçok önemli kararlar alarak hayata geçirdik, uyguladık. Ataşehir’in en büyük sorunu olan imar planları, benim hep rüyalarıma giriyordu. Sonunda Ataşehir’in imar planları çıktı. Emeği geçen tüm siyasi parti temsilcilerine teşekkür ediyorum. Herkesin büyük emeği vardır” dedi.

Mustafa Kemal, Aşık Veysel, İçerenköy, Yenisahra, Örnek, Esatpaşa, Fetih, İnönü, Küçükbakkalköy ve Barbaros mahallelerinin uzun süredir bekleyen imar sorunlarının çözüldüğünü vurgulayan Başkan İlgezdi şunları ifade etti: “Ferhatpaşa Mahallesi’nin 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planları çözülmüş oldu. Yeni Çamlıca ile ilgili de planlar hazır. Tapu ve mülkiyet sorunu vardı. Önümüzdeki ay büyük ihtimalle tapuları vereceğiz. Böylece Yeni Çamlıca’da 16 bin vatandaşımızın tapu ve mülkiyet sorunu da çözüme kavuşmuş ve bitmiş olacak.”

Konuşmasının ardından, hizmetlerinden dolayı meclis üyelerine teşekkür eden Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi, her birine teşekkür plaketi takdim etti.