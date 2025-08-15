İstanbul’un Kadıköy ilçesinde, hurda yüklü seyir halinde olan kamyonun dorsesinde yangın çıktı. Alevlere teslim olan kamyon, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Olay, saat 15.00 sıralarında Kadıköy Sahrayıcedit Mahallesi D-100 kara yolu Ankara istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, hurda atık yüklü seyir halinde olan kamyonun dorsesi, henüz bilinmeyen bir nedenle alev aldı. Durumu fark eden kamyon şoförü, dorsesini kamyondan ayırarak aracı yol kenarına çekti. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürüldü. Polis ekipleri, güvenlik amacıyla D-100 kara yolunun Ankara istikametini bir süre tek şeritten trafiğe açarken, bölgede uzun araç kuyrukları oluştu. Yangına ilişkin çalışma başlatıldı.