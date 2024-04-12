Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, Ramazan Bayramı’nın ikinci gününde ilçedeki siyasi partileri ziyaret ederek bayramlarını kutladı. Görüşmelerde birlik ve beraberlik mesajları veren Başkan Özer, “Birlikte çalışacağız, birlikte üreteceğiz, birlikte herkesin gurur duyacağı, herkesin özlemini duyduğu bir Esenyurt inşa edeceğiz” dedi.

Esenyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. Ahmet Özer Ramazan Bayramı’nın ikinci gününde CHP Esenyurt İlçe Başkanlığı’nı, DEM Parti Esenyurt İlçe Başkanlığı’nı, Demokrat Parti İlçe Başkanlığı’nı, DEVA Partisi İlçe Başkanlığı’nı ve Saadet Partisi İlçe Başkanlığı’nı ziyaret ederek bayramlarını tebrik etti. Ziyaretleri sırasında konuşma yapan Başkan Özer, seçim sürecinde vadettiği projeleri teker teker hayata geçireceğinin altını çizerek, “Birlikte çalışacağız, birlikte üreteceğiz, birlikte herkesin gurur duyacağı, herkesin özlemi duyduğu bir Esenyurt inşa edeceğiz. Esenyurt’u kardeşlik, barış şehri yapacağız” ifadelerine yer verdi.

Başkan Özer, siyasi parti ziyaretlerinin ardından eski belediye binasında düzenlenen bayramlaşma töreninde Esenyurt halkıyla bir araya geldi. Vatandaşlar, Başkan Özer ile bayramlaşarak fotoğraf çektirdi ve sohbet etti.

“Halk belediyeciliği modelini yürüteceğiz”

Kent uzlaşısının Türkiye’nin önünü açacağını belirten Başkan Ahmet Özer şöyle konuştu: “Seçim sürecinde vadettiğimiz projeleri de teker teker hayata geçirmeye çalışacağız. Birlikte çalışacağız, birlikte üreteceğiz. Bu konudaki inancımız tam. Şunun bilincindeyiz ki burada yaktığınız ateş adım adım Türkiye’yi aydınlatacak. Esenyurt’un açtığı yolda Türkiye’yi yönetmeye geliyoruz. Kent uzlaşısı bana göre de ilerde Türkiye’nin önünü açacak. Türkiye’nin bekleyen sorunlarını çözüm yoluna koyacak. Burada biz Esenyurt’ta başarılı bir yerel yöneticilik, başarılı bir belediyecilik inşa edeceğiz. Halk belediyeciliği modelini yürüteceğiz. Haklarımızla beraber el ele, gönül gönüle kucaklaşarak kimseyi dışarda bırakmayarak bütün Esenyurt’un belediye başkanı olduğumuzun farkında ve bilincinde olarak hareket edeceğiz. Seçim sürecinde dediğimiz gibi adil, eşit, kapsayıcı ve ulaşılabilir bir yerel yönetim demokratik katılımcı ve şeffaf bir anlayışla el birliğiyle adım adım Esenyurt’u mevcut durumundan daha ileriye götürebilmek için gece demeden gündüz demeden çalışacağız.”