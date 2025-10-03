Yerlikaya, son iki haftadır devam eden operasyonların Cumhuriyet Başsavcılıklarının talimatları doğrultusunda, Jandarma Terörle Mücadele (TEM) Daire Başkanlığı koordinesinde ve İl Jandarma Komutanlıkları tarafından gerçekleştirildiğini belirtti.

Yakalanan şüphelilerden 64’ü tutuklanırken, 3 kişi hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğer şüphelilerin işlemlerinin ise sürdüğü bildirildi.

Operasyonlar; Ankara, Antalya, Aydın, Bursa, Denizli, Edirne, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Karabük, Kayseri, Kırıkkale, Kırşehir, Konya, Kütahya, Manisa, Mardin, Mersin, Muğla, Ordu, Osmaniye, Sinop, Tekirdağ, Trabzon, Uşak, Yalova ve Yozgat illerinde eş zamanlı olarak gerçekleştirildi.

Soruşturma kapsamında yakalanan şüphelilerin; Terör örgütünün güncel yapılanması içerisinde faaliyet yürüttükleri, ankesörlü telefonlarla örgüt içindeki sorumlu şahıslarla irtibata geçtikleri, örgüte finans sağladıkları, sosyal medya üzerinden FETÖ propagandası yaptıkları tespit edildi. Şüpheliler hakkında Cumhuriyet Başsavcılıklarınca adli işlem başlatıldı.