Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, doğalgazda uygulanacak yeni faturalandırma sistemiyle ilgili açıklamalarda bulundu. Bayraktar, elektrikte kullanılan kademeli tarife modeline benzer şekilde doğalgazda da tüketim esaslı bir düzenlemeye gidileceğini ifade etti.

CNN Türk yayınında konuşan Bayraktar, elektrikte kademeli tarifede yer alan 5 bin kilovatsaatlik tüketim sınırının 2026 yılında yeniden düzenleneceğini belirtti. Doğalgaz faturalarında da kademeli fiyatlandırmaya geçileceğini dile getiren Bayraktar, sistemin illere ve aylara göre değişiklik göstereceğini aktardı.

Bayraktar "2024 yılında 5 bin kilovat saati aşarsa tüketiminiz, 2025’te sizi destekten çıkardık dedik. Bu yaklaşık 1.2 milyon haneydi, şimdi bu yıl ekim ayının sonuna kadar yeni bir limit belirlemeyi planlıyoruz" ifadelerini kullandı.

Bayraktar, kış aylarında elektrik ve doğalgaza zam yapılıp yapılmayacağına ilişkin soruya, 2026 yılına yönelik enflasyon beklentilerinin dikkate alınacağını söyleyerek yanıt verdi.