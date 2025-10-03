Bakanlığın paylaşımına göre, destek ödemelerinin önemli bir kısmını ipek böceği yetiştiriciliği için ayrılan 168 milyon 346 bin lira oluşturuyor. Kırsal kalkınma yatırımlarına 100 milyon 475 bin lira, bireysel sulama sistemlerine ise 74 milyon 76 bin lira destek sağlanacak. Ayrıca hububat, baklagil ve dane mısır için 3,5 milyon lira, yağlı tohumlu bitkiler için 1 milyon 161 bin lira, sertifikalı fidan kullanımına 957 bin lira ve mazot ile gübre desteğine de 481 bin lira ödeme yapılacak.

Toplamda 349 milyon liralık destek, bugün itibarıyla çiftçilerin hesaplarına yatırılmış olacak.