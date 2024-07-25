Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er ve Malatya Valisi Seddar Yavuz, 6 Şubat depremlerinin ardından Malatya’da yapımına başlanılan TOKİ ve Emlak Konut işbirliğiyle devam eden inşaat alanlarında ve rezerv alan olarak kabul edilen bölgelerde incelemeler bulundu.MALATYA (İGFA) - Malatya Merkezde bulunan Bakırcılar Çarşısı, konut ihtiyacını karşılayacak olan Çamurlu Mahallesi, İlyas Mahallesi, Akkent Mahallesi ve İkizce Mahallesi’ndeki TOKİ ve Emlak Konut inşaat çalışmaları inceleme programına TOKİ Uygulama Daire Başkanı Ethem Demiray, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdür Vekili Cengiz Başer de eşlik etti.

İnceleme gezisi devam ederken Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, TOKİ ve Emlak Konut işbirliğiyle devam eden inşaat alanlarında ve rezerv alan olarak ilan edilen bölgelerde Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’un Malatya’ya yaptığı ziyarette alınan karalar hakkında Vali Seddar Yavuz’a bilgiler verdi.

TOKİ ve Emlak Konut işbirliğiyle devam eden deprem konutlarının inceleme programında Başkan Sami Er, alt yapı, üst yapı, çevre düzenlemesi ve yeşil alanlardaki çalışmaları tek tek gezerek, her bir aşama hakkında ayrı ayrı bilgi aldı.

TOKİ ve Emlak Konut işbirliğiyle devam eden inşaat çalışmaları inceleme programında Malatya Valisi Seddar Yavuz ve Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, barınma ihtiyacını karşılayacak olan konut inşaatında örnek daireyi de gezdiler.