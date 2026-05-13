Fen Bilimlerinden teknolojiye geniş yelpaze

Toplam 19 projenin yer aldığı sergi, fen bilimlerinden teknoloji tasarıma kadar geniş bir alana yayılan içeriğiyle dikkat çekti. Öğrencilerin eleştirel düşünme ve problem çözme becerilerini sergilediği fuarda, her bir stantta projelerini sunan genç araştırmacılar katılımcılardan tam not aldı.

"Öğrencilerimizin vizyonu genişliyor"

Fuarın açılışında konuşan Okul Müdürü Hüseyin Öztürk, akademik başarının bilimsel projelerle taçlandırılmasının önemine vurgu yaptı. Öztürk, "Bu tür etkinlikler öğrencilerimizin vizyonunu genişletirken, geleceğin bilim insanlarının yetişmesi için de güçlü bir zemin hazırlıyor. Emeği geçen tüm öğretmen ve öğrencilerimizi kutluyorum" dedi.

Proje Yürütücüsü Emel Çorak liderliğinde yürütülen hazırlık sürecinde öğrenciler, bilimsel metodolojiyi temel alarak projelerini profesyonel standartlarda hazırladı. Hem öğrenciler hem de ziyaretçiler için unutulmaz bir deneyim sunan TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı, okulun bilimsel çalışmalarındaki kararlılığını gösterdi.