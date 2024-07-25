Manşet: Küsmek ve darılmak için bahaneler aramak yerine, sevmek ve sevilmek için çareler arayın. Mevlana

Kendine küsmek sessiz bir intihar biçimidir.

Ben sana küssem, kendime kızarım. İlhan Berk

Kara sevdaların, büyük küskünlüğü olurmuş.

Bu hayatta bir matematiğe küskünüm, bir de sana.

Bana kalsa yazarım da, kelimeler küsmüş sana.

Ya bir gün bana küsersen, o zaman ben ne yaparım?

Dilinin küstüğüne, kalbin saatlerce konuşur bazen.

Sevdaların küskünlüğü sevgililerin birbirine görene kadardır.

Bilir misin? Gönül derin küser, yarasına yara açana.

Küskünlüğüm ne sana, ne de ona, küskünlüğüm kendimedir

Bazen dilin küser ama kalbin konuşmaya devam eder.

Küs bile değiliz. Küs olsak barışmak için bir ihtimal olurdu.

Fazla küskünlük, düşman kazandırır. Refik Halid Karay

Bir kez kaçar uçurtması, sonra gökyüzüne küser insan. Herman Hesse

Bazen araya giren o küskünlüğü, en güzel anılar bile kurtaramaz.

Kinim kendime, susuşum sana, küsüşüm tüm dünyaya. Kahraman Tazeoğlu

Küstüm demek ne kolaydı çocukken, şimdi ise alttan alıyoruz istemden.

Ne olur bana küs, sen bana küs ki ben biraz senden kurtulayım rahat edeyim.

Ben yazmak için elimi telefona götürüyorum ama kelimeler sana küsmüş.

Koskoca bir şehre küstün mü sen? Üstelik hiç bir suçu yokken. Sırf o yok diye!

Bak gece gece sana küstüm şimdi, sabaha kadar konuşmam artık seninle.

Küstüm artık sana konuşmam bir daha, ya da belki konuşurum ısmarlarsan bir kahve.

Ben küserek ayrılan gözlerin, gülerek birleşmesi kadar güzel bir şey yoktur.

Hayata karşı ilk küskünlüğümüz; yanımızda sandığımız kişileri, karşımızda görmemizle başlar.

Küstüm patlıcana kabağa, küstüm domatese salatalığa, küstüm her gün sebze yemeye.

Canım sevgilim küskün olduğumda bile seni düşünüyorum; keşke daha önce küsseymişiz diye.

Ne olur küsme bana, sen bana küstüğün zaman sanki hayat duruyor, zaman geçmiyor.

Her zaman her yerde ne olursa olsun ister küs ister dargın ben seninim bunu bil artık insafsız sevgilim.

Bazen öyle bir an gelir ki hiç susmadan konuştuğun insanla tek kelime konuşmak istemezsin.

Bazen küsmek istemezsin ama küsmek zorunda kalırsın. Gözlerin dolar, boğazın düğümlenir ama sana küstüm diyemezsin.

Ne olur bana küs, hatta bayram gelene kadar da konuşmayalım. Söz bayram gelince konuşurum seninle.

Bazen küsmek gerekir; karşındakini kırmamak için, onu üzmemek için belki onun bile haberi olmadan ona küsmek gerekir.

Bazılarının hayatına girmesi için dua edersin, bazıları da Allah’ım bir an önce çıksın gitsin diye dua edersin.

Bana ne kadar küskün olursan ol bir gün bu küskünlükleri bitireceğim, benden ne kadar kaçarsan kaç yine seni seveceğim.

Hayata karşı ilk küskünlüğümüz; Yanımızda sandığımız kişileri, karşımızda görmemizle başlar. Anton Çehov

Arkadaş dediğin küsmez, dost dediğin darılmaz. Sadece arkadaşını, dostunu üzmemek, kırmamak için sadece susmayı tercih eder

Küskünlüğüm hayata değil, içindeki beş para etmez insanlara. Bıkkınlığım ise, onların yüzüne bakmak zorunda kalmam aslında.

İnsan, birinden uzak duruyorsa, kesinlikle bir sebebi vardır. Her zaman küsmek değildir bunun adı. Ya kızgınlık ya kırgınlık. Bu başka bir uzaklık!

Benimle küslük mü yaşıyorsun, bana ulaşmada zorluk mu çekiyorsun, benimle anlaşamıyor musun? O zaman aynaya bak sorun sende.

Küskünlüğüm belki bir gün geçer gider ama kırgınlığım asla geçmez. Kırgınlık küskünlüğe göre daha derinden gelir ve daha acıdır, pekguzelsozler.com daha çok yaralayıcıdır. Küskünlükler gelir geçer ama kırgınlıklar asla unutulmaz.

Küsmek nedir bilir misin? Küsmek dürüstlüktür. Çocukçadır ve ondan dolayı saftır. Yalansızdır. Küsmek: “Seni seviyorum”dur. Vazgeçmemektir. Beni anlatır küsmek. Nazım Hikmet

Kimseye küsmüyorum artık, darılmıyorum, gücenmiyorum, gönül koymuyorum. Ne küsecek kadar değer veriyorum ne darılacak kadar hayatımda yer. Ne gücenecek kadar güveniyorum ne de gönül koyacak kadar seviyorum.

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