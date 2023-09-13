Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Mersin Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) 39 Nolu Emlak ve Destek Faaliyetleri Komitesi tarafından düzenlenen Mersin Emlak Sektörü Eğitim Semineri’ne katıldı.MERSİN (İGFA) - MTSO Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen seminere Başkan Seçer’in yanı sıra, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Mersin Milletvekili Gülcan Kış, MTSO Başkanvekili Cem Bucuge, MTSO Meclis Başkanı Hamit İzol, Mersin Emlakçılar Odası Başkanı Sinan Canpolat, 39 Nolu Emlak ve Destek Faaliyetleri Komitesi Başkanı Ümit Utku Mete, Master Türk Grubu Başkanı Gökhan Taş, oda başkanları, üyeler ve emlak sektöründen iş insanları katıldı.

“Mersin’in tanıtımı emlak sektörüyle bağlantılı”

Mersin’in tanıtımının emlak sektörüyle bağlantılı olduğunu belirten Başkan Seçer, “Çünkü tanınmayan bir ürüne rağbet olmaz. Onun için milyonlarca dolar harcanır reklam yapılır. Bir ürün çıkar, bir marka oluşur, ürün üretilir, kimse bilmiyorsa rafta kalır ama biliyorsa, iyi bir iletişim kurulmuşsa, topluma anlatılmışsa kapış kapış satılır. Üretim artar, fiyatları artar çünkü talep vardır. Mersin’in değerinin artmasının temel sebebi Mersin’in hareketliliği, Mersin’in tanınma oranının artmasıdır. Mersin gibi müstesna bir kentin belediye başkanı olmaktan son derece mutluyum ve onurluyum” diye konuştu.

“Mersin, Mevlana gibi herkesi kucakladı”

Mersin’in genç ve kapasitesi olan bir kent olduğunu vurgulayan Seçer, ancak bu kapasitelerin tam olarak kullanılamadığını kaydetti. Mersin’in güzelliklerinin ve kapasitesinin tanıtılması gerektiğine değinen Başkan Seçer, “Ne kadar çok basında yer alırsanız, ne kadar çok başarılı siyasetçi çıkarırsanız, ne kadar çok başarılı sporcu, sanatçınız olursa ne kadar çok başarılı iş insanınız olursa iyiye dair ne kadar güzel işler yaparsanız kentiniz o kadar iyi tanınır. Biz iyi tanınmak istiyoruz çünkü iyiyiz, çünkü güzeliz. Bu kadar rengarenk, renk cümbüşü bir demografi, huzurlu Türkiye’de kaç tane kent var? Herkes gayet güzel, mutlu, huzurlu. Her çeşit insan var. Doğu’dan, Batı’dan, Kuzey’den, Güney’den Orta Anadolu’dan, hatta Arap yarımadasından, Kafkaslar’dan, Balkanlar’dan; herkes burada. Mersin, Mevlana gibi herkesi kucakladı” ifadelerini kullandı.

“Öğrencilerin Mersin’i tercih etmesinde bizim uygulamalarımızın rolü büyük”

Emlak sektörünün gelişmesinde üniversite öğrencilerinin Mersin’e gelmesinin de payı olduğunu aktaran Başkan Seçer, “Mersin’de 4 tane üniversite var; iki vakıf, iki devlet üniversitesi, bir tanesi yeni açıldı ve hızla gelişiyor. Mersin Üniversitesi’ne rağbet arttı. Belediyemizin uygulamalarının çok büyük bir rolü var. Bunu siyasi bir reklam olarak almayın. Türkiye’nin neresinde 1 TL öğrenci otobüsü fiyatı; nerede 6 liraya yemek alıyor. Nerede çamaşırhaneye gidiyor, çayını kahvesini içiyor, çamaşırını yıkıyor para ödemiyor, hangi okuma salonuna giriyor, çay kahve içiyor, çorbasını bedava içiyor, isterse 6 liraya yemek alıyor, belediyenin yemeğini yiyor. 24 saat açık okuma salonunda ders çalışıyor. Çocuk evinde sobasını yakıyor mu ki, oraya geliyor. O kadar çok rağbet var ki randevuya bağladık ve iki saati geçemiyor” dedi.

“Benim bakış açım çağdaş bir imar planı yapmak”

Kendisine sorulan 1/5000’lik ve 1/1000’lik planlarla ilgili de konuşan Başkan Seçer, “Bu çalışmalar 25 yıldır yapılan çalışmalar. 4 yıldır görevdeyiz. Ben bu kenti liyakatli kadrolarla yönetiyorum. Bu para tamam güzel de, bilinçsiz bir adama oy verdiğinizde bu parayı batırır. Bilinçli adamla olacak, projeler yapacak” dedi. Büyükşehir’in imar planlarını bu yıl içerisinde tamamladığını belirten Seçer, “1/5000’lik planlar Mersin Büyükşehir Belediyesi’ne ait. Yenişehir ve Mezitli’de bitti. Toroslar’da bir ya da iki etap şu anda görüşülüyor. Akdeniz’i iki etaba böldük; Deliçay-Mersin tarafı, Deliçay-Tarsus tarafı. Deliçay-Mersin tarafını bitirdik. Yenişehir ve Mezitli konutları bitti. Toroslar konutun önemli bir kısmı bitti. Anamur’un, Silifke’nin 1/5 binliğini yaptık” ifadelerini kullandı.

Seçer, yaylalarda ise imar planı olmadığına dikkat çekerek, “Geliyorlar, mevcut yasalara göre yaylalarda evlerini konduruyorlar, plansız bir şehir gibi olup, yayla olmaktan çıkıyor. Yaylalara da başladık, 1/5000’liklerini yapıyoruz. Bunlar zaman alıyor. Paranın olduğu yerde iş yapmak, rantın olduğu yerde iş yapmak kolay değil. Boyacı küpü değil ki batır çıkar boyandı de. Hangi vicdanla imza atacağım, bir kalem oynatmak, bir yoğunluk oynatmak milyonlarca lira” diye konuştu. Büyükşehir Belediyesi olarak tüm ilçelerde imar planları ile ilgili çalışmaları sürdürdüklerini ifade eden Başkan Seçer, merkez ilçeler olan Yenişehir, Akdeniz, Toroslar ve Mezitli’nin 1/1000’lik planlarının da birçok noktada tamamlandığının bilinmesini istediğini söyledi.

1/1000’lik binlik planlar uygulanan imar planlarının ilçe belediyelerine ait olduğunu da söyleyen Başkan Seçer, “Benim bakış açım çağdaş bir imar planı yapmak; rantı düşünmemek. Rant olmaz değil her hareketimiz ranttır. Sıkıntı, rantın haksız bölüşülmesi. Benim halkım bu ranttan almıyorsa, üç tane arsa spekülatörünün cebine giriyorsa benim vicdanım kabul etmez. Onu nasıl imzalayayım, kim ne derse desin anlatırım her yerde” dedi.

Konut fiyatları hakkında: “Bunlar suni fiyatlar”

Konut fiyatlarında ki artışı değerlendiren Başkan Seçer, fiyatların ‘suni’ olduğu tahmininde bulunduğunu belirterek “Çünkü ekonomik dengeler, pandemi, siyasi gerilimler, seçimler, ekonomiyi alt üst etti. Yurtdışının bize bakışını olumsuz etkiledi. Para gelmeyince, güven olmayınca, güvenin olmadığı yere sermaye gelmez. Kavga olan yere hiç gelmez. Durum bundan ibaret. Biz de muztaribiz, vatandaşta. Şimdi kim kaç paraya ne satıyor herhalde kimse farkında değil. Büyük dengesizlik var” dedi.

“Mesleğinizin yasal mevzuat çerçevesinde olması lazım”

Gayrimenkul Danışmanlığı mesleğini muteber insanların yapması gerektiğine işaret eden Seçer, “Bu konuda parlamentoda da bir düzenleme yapılması lazım. Bu işler, istekle, niyetle olmaz. Bir yasal mevzuat çerçevesinde olması lazım. Bu insanın bir kere muteber olması lazım. Bu zaten bütün mesleklerde istenen bir etik durumdur ama sizin bunu kontrol altında tutmanız lazım. Bu da sizin çabalarınızla olur. Bugünkü çabanız önemlidir.” diye konuştu.

“2.dönemimiz için halkımıza sosyal konut projeksiyonu sunacağız”

Mersinde konut yapacak arsa sorununun aşıldığını, lüks, orta ve orta üst gelirliler içinde konut sorunu olmadığının altını çizen Başkan Seçer, “Mersinde sosyal konut sorunu var, bütün mesele bu. Bu kadar dengesizlik olmaz. Gelir dağılımı, adaletsizlik, gelir gidere yetmiyor ama fiyatlar da tamamen köpük fiyatlar. Bunların zaman içinde dengeye oturacağını düşünüyorum. Son söz olarak sosyal konut konusunda bir şey söylemek istiyorum. 2. dönem belediye başkanlığımda, mutlaka kazanacağız, siyaset iddia işidir, takdiri halk verecek. Belediyeler sosyal konut yapıp satmaz, kiraya da verebilir. Bunun modelleri var. Bu konuda da arkadaşlar çalışıyor. Yapalım bin, 2 bin, 5 bin sosyal konut, belediye olarak bunları kiraya verelim, biraz rahatlatalım. Bunun için çalışmalarımızı sürdürüyoruz” ifadelerini kullandı.

Kış: “1/5000’lik planlarda ciddi anlamda bir yol kat ettik”

CHP Mersin Milletvekili Gülcan Kış da, “Kentin planları ile ilgili çalışmalarda Vahap Başkanımızın çalışmalarına yakinen tanık olanlardan biriyim. Çünkü ben de 4.5 yıl boyunca imar komisyonunda görev yapmış olan bir arkadaşınızım. Özellikle kentin planlarıyla ilgili Vahap Başkanımızın titiz ve hassas çalışmaları noktasında bizler İmar Komisyonu olarak çok çalışma yürüttük. 1/5000’lik planlarda ciddi anlamda bir yol kat ettik ve artık 1/1000’lik plan çalışmalarıyla da bu süreç tamamlanacağı noktasındayız” diye konuştu.