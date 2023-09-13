Kolon kanseri hastalarının, beslenmede dikkat etmeleri gereken şeyler tüm sağlıklı bireyler için beslenme koşullarıyla aynı olmalıdır. Örneğin; çok tuzlu yemek hiç kimse için iyi değildir. Kolon kanseri hastaları için de iyi değildir. Ya da bir kişinin oturup bir tepsi baklava yemesi iyi değildir. Onun için buna dikkat edilmelidir. Ancak kolon kanseri hastalarının, diğer sağlıklı bireylerden farklı bir beslenme şeklini takip etmesine gerek yoktur. Yalnızca kullanılan ilaçlar bazen ishal, kabızlık gibi yan etkiler yaptığı zaman daha sıvı ağırlıklı beslenme gibi onları önlemeye yönelik ek önlemler alabilir. Özel bir perhiz takip etmesine gerek yoktur.