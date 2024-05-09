Bilecik Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı, İstanbul’da gerçekleştirilen Marmara Belediyeler Birliği seçimlerinde encümen üyesi oldu.

Marmara Belediyeler Birliği 2024 Yılı 1. Meclis Toplantısında gerçekleştirilen seçimlerde Marmara Belediyeler Birliği Başkanlığına Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey seçilirken, Bilecik Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı da birlik encümen üyesi oldu. Daha sonra meslektaşlarıyla bir araya gelerek fikir alışverişinde bulunan Başkan Subaşı Birlik Başkanı Mustafa Bozbey’i makamında ziyaret ederek, başarılar diledi.

"Şehrimizi her platformda en iyi şekilde temsil etmeye devam edeceğiz"

Gerçekleştirilen seçim ve ziyareti hakkında paylaşımda bulunan Başkan Subaşı, ‘’Marmara Belediyeler Birliği 2024 Yılı 1’nci Meclis Toplantısında gerçekleştirilen seçimlerde Marmara Belediyeler Birliği Başkanı seçilen Bursa Büyükşehir Belediye Başkanımız Mustafa Bozbey’e yeni görevinde başarılar diliyorum. Marmara Belediyeler Birliğimizdeki tüm belediye başkanları arasından, CHP’li başkanlar olarak çoğunluğu elde ettiğimiz Encümen üyelerinden biri olarak yönetime girmenin haklı gururunu halkımızla paylaşmaktan mutluluk duyuyor, oylarıyla destek veren herkese teşekkürlerimi sunuyorum. Bilecik Belediye Başkanı olarak şehrimizi her platformda en iyi şekilde temsil etmeye devam edeceğiz. Daha yaşanabilir bir Marmara ve daha yaşanabilir bir Türkiye için çalışmaya devam edeceğiz. Ev sahiplikleri için İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Ekrem İmamoğlu’na teşekkürlerimi sunuyorum’’ ifadelerini kullandı.