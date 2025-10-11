Gebze Belediyesi, geçtiğimiz Ağustos ayında geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Gebze Belediye Başkan Yardımcısı Dursun Ali Arslan anısına voleybol turnuvası düzenledi.

Gebze Belediye Başkan Yardımcısı Dursun Ali Arslan anısına voleybol turnuvası düzenledi. Turnuvanın açılış maçına AK Parti Kocaeli İl Başkanı Şahin Talus, Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, AK Parti Gebze İlçe Başkanı Recep Kaya, AK Parti Kadın Kolları Başkanı Habibe Çırak ve AK Parti Gebze Gençlik Kolları Başkanı Bilal Durmuş Kurt izleyici olarak katıldı. Açılış maçı öncesi konuşama yapan Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, vefa duygusuna vurgu yaparak, "Ahde vefa bizim toplumumuzun en büyük karakterlerinden birisi. Kadim dostum, yol arkadaşım Dursun Ali Arslan’ı kaybettik ama biz hiçbir zaman ahde vefayı, hatıraları unutmayacağız. O hatıraları hep birlikte yaşatmaya çalışacağız. Bu amaçla birlikte böyle bir voleybol turnuvası düzenleme kararı aldık. İnşallah güzel şekilde sonuçlanacak ve kadim dostum Dursun Ali’nin hatırasına armağan edeceğiz" dedi.

Duygusal anların yaşandığı açılışta, Dursun Ali Arslan’ın oğlu Şükrü Arslan da salonda hazır bulundu. Arslan, turnuvanın gerçekleşmesinde emeği geçenlere ve programa katılanlara kendisi ve ailesi adına teşekkürlerini iletti. Turnuva 12 Ekim Pazar günü saat 16.00’da oynanacak Gebze Belediyespor, İstanbul Büyükşehir Belediyespor maçıyla son bulacak.