Uluslararası 15. Kocaeli Kitap Fuarı, bu yıl yalnızca kitaplarla değil, valiz sesleriyle de yankılanıyor. Kitapseverler, fuara artık çanta değil, valizle geliyor. Kimisi küçük tekerlekli bavuluyla, kimisi koca bir seyahat valiziyle stantları gezerek kitap alışverişini yapıyor.

Uluslararası 15. Kocaeli Kitap Fuarı her gün binlerce kitapseverin uğrak noktası oluyor. Ziyaretçilerin çoğu, "Fuara bir gün yetmiyor, kitaplara da bir çanta yetmiyor" diyor. Kimi indirimleri kaçırmamak, kimi de koca bir yıl boyunca okuyacağı kitapları biriktirmek için fuara hazırlıklı gelen vatandaşlar, valizleriyle tıpkı seyahat eder gibi kitapların dünyasına yolculuk ediyor. Yüzlerce yazar, binlerce yayınevi ve on binlerce ziyaretçiyle kitap fuarı bu yıl da Türkiye’nin en kalabalık kültür etkinliği olma yolunda ilerliyor. Valizlerini kitaplarla dolduran ziyaretçiler ise fuarın en renkli simgesi haline geldi. Kocaeli, Kitap Fuarı’nı adeta bir "kitap alışveriş maratonuna" dönüştürmüş durumda.

Fuar, 12 Ekim’e kadar devam ediyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin bu yıl "Anadolu Mayası" temasıyla düzenlediği Uluslararası 15. Kocaeli Kitap Fuarı, 12 Ekim Pazar günü (yarın) saat 21.30’a kadar kitapseverleri kongre merkezinde ağırlamaya devam edecek. Ayrıca her gün birbirinden keyifli söyleşiler, imza etkinlikleri, açık hava sinemaları, konserler ve bilgi yarışmalarıyla fuar birçok vatandaşın aradığı her şeyi bir arada tutuyor.