Başkan Alper Taban, gazetecilik mesleğinin önemine dikkat çektiği mesajında şu ifadelere yer verdi: “Kamuoyunun doğru, tarafsız ve hızlı şekilde bilgilendirilmesi adına büyük bir özveriyle görev yapan basın mensuplarımızın 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nü kutluyorum. Toplumun haber alma hakkının teminatı olan gazetecilerimiz; gece gündüz demeden, zor şartlar altında yürüttükleri görevleriyle demokrasimizin vazgeçilmez unsurlarından biridir. İnegöl’ümüzün gelişimi, sorunlarının ve güzelliklerinin kamuoyuna aktarılmasında önemli bir köprü vazifesi gören yerel ve ulusal basın mensuplarımıza emekleri için teşekkür ediyor; görevlerini etik ilkeler doğrultusunda, sorumluluk bilinciyle sürdüren tüm gazetecilerimize sağlık, başarı ve kolaylıklar diliyorum.”

Kaynak: BÜLTEN