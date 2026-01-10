Edinilen bilgiye göre İnegöl Yenişehir yolu üzeri Fulla kavşağı mevkiinde seyir halinde olan Ramazan G.(21) yönetimindeki 16 BTR 520 plakalı motosiklet, ara sokaktan çıkış yapmakta olan Hamit T.(45) 01 C 6116 plakalı cipe çarptı.

E4A19298 Ddd3 4B92 B70E F169109C7D49Direksiyon hakimiyeti kaybolan motosiklet yol üzerinde seyir halinde olan Alim G. (27) yönetimindeki 60 ACF 105 plakalı otomobile çarparak durabildi. Kaza sonucu yaralanan motosiklet sürücüsüne ilk müdahaleyi haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptı.

5C34C83C 8Da8 41Ad 8B2F 544D67616B36Yaralı ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kazayla alakalı soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Mehmet Sevinç