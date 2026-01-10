İnegöl Belediyesi tarafından 10 Ocak 2009 tarihinde açılışı yapılarak şehre kazandırılan ve açıldığı dönemde Türkiye’nin ilk ilçe kent müzesi olma özelliğini taşıyan İnegöl Kent Müzesi, bugün kuruluşunun 17’nci yılını kutluyor. 2005 yılında başlayan kuruluş çalışmaları kapsamında o dönem ciddi bir emekle ortaya çıkarılan İnegöl Kent Müzesi, 4 yılda çok büyük fedakarlıklarla köy köy, belde belde dolaşılarak, cami imamlarından muhtarlara, oda ve derneklere kadar herkesin katkı sunmasıyla, ilçe halkının müze için yüzlerce materyal, onlarca eşya bağışı yapmasıyla oluşmuştu. Bu yönüyle İnegöl Kent Müzesi İnegöl halkının ortak eseri olarak ortaya çıktı.

17’NCİ YILA ÖZEL SERGİ

İnegöl Kent Müzesi’nin kuruluşunun 17’nci yılı kapsamında bugün özel bir sergi ilçe halkının izlenimine sunuldu. Kent Müzesi Serdar Rubacı Sergi Salonunda aynı zamanda müzenin 181’inci sergisi olma özelliğini taşıyan ve İnegöl’ün geleneksel kıyafet kültürünün ihtişamını gözler önüne seren “Zarafetin Mirası - Her Kıyafet Bir Hikaye” sergisi düzenlenen törenle açıldı. AK Parti Bursa Milletvekili Ayhan Salman, İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, AK Parti İnegöl İlçe Başkanı Mustafa Durmuş, Kent Konseyi Başkanı Bülent Temelli ile kurum amirleri, STK temsilcileri ve çok sayıda davetli sergi açılışında yerini aldı.

İNEGÖL KENT MÜZESİ EMEK VE FEDAKARLIĞIN MEYVESİ

Sergi açılışında davetlilere yönelik bir konuşma yapan Belediye Başkanı Alper Taban, “İnegöl Kent Müzemiz 10 Ocak 2009 tarihinde açılışı gerçekleştirildi. Bugün de 10 Ocak, Müzemizin kuruluşunu 17’nci yılı. İnegöl’ümüz adına önemli bir değer olan müzemi kolay oluşmadı. Çok büyük bir emek ve gayret var bu işin arkasında. Başta Alinur Aktaş Başkanımız olmak üzere; sivil toplum kuruluşlarımız, kamu kurumlarımız, muhtarlarımız, vatandaşlarımız bu işe katkı koydu. Nedim Bayram, Serdar Rubacı, Bayram İnaltekin, İsmail Hakkı Özak ve Ali Osman Olgun’dan oluşan bir Koordinasyon Kurulumuz vardı. Yine Akademik Danışma Kurulu Üyelerimi vardı. Burası bağışlarla kuruldu. Burası şehrin bir hafızası aslında. Burada kültürümüzü tarihimizle buluşturmuş oluyoruz” dedi.

17 YILDA 1 MİLYON 150 BİN ZİYARETÇİYİ AĞIRLADI

Müzenin şehrin tanıtımı ve turizm açısından önemine de değinen Başkan Taban, “İnegöl Kent Müzesi turizm açısından da İnegöl adına önemli bir değer. 17 yılda 1 milyon 150 bin ziyaretçi müzemizi gezdi. Aynı zamanda Kent Müzemiz şehrimizin kültür sanat hayatına da yön veren bir merkeze dönüştü zamanla. Bugüne kadar 180 farklı sergi gerçekleştirildi. Bugün de 181’inci sergimizi açmış oluyoruz” diye konuştu.

İNEGÖL KÖKLÜ GEÇMİŞİNDEN GÜÇ ALAN BİR ŞEHİR

Sergi hakkında da konuşan Başkan Taban, şöyle devam etti: “Müzemizin kuruluşunun 17’nci yılına özel olarak hazırlanan Zarafetin Mirası sergimizde İnegöl’ün geleneksel kıyafet kültürünün ihtişamını gözler önüne sermeyi amaçladık. İnegöl köklü geçmişiyle güçlü bir şehir. Bizler de tarihimizi önemsiyoruz. Bu düşünceyle geçmiş ile gelecek arasında köprü kuracak başka çalışmalar da yaptık. Şehir Araştırmaları Merkezini hayata geçirdik. Çalıştaylar ve sempozyumlar yaparak araştırmalarımıza devam ediyoruz. Bu şehrin derinliklerinde neler var bunları gün yüzüne çıkarmak istiyoruz. Kırsal mahallelerimizi tarayıp saklı kalmış değerlerimizi ortaya çıkarmaya gayret ediyoruz. Gastronomi çalışmalarında da 200’ü aşkın yöresel lezzeti yeniden gün yüzüne çıkardık. Bu çalışmalarımıza devam edeceğiz.”

SERGİDE NELER YER ALIYOR?

“Sergi içeriğimizde geleneksel giyim kültürünü yansıtan toplam 12 adet giysi bulunuyor. Kaftanlar, bindallılar, nişanlıklar, gelinlikler ve günlük elbiseler. Özelliklerde gelinliklerde kullanılan özel işlemeler serginin temel odak noktalarından birisi olacaktır. Serginin en dikkat çekici unsurlarından biri de yaklaşık 150 yıllık gelinlik. Ana giysilere ek olarak geleneksel kıyafetleri tamamlayan 11 adet özel parça yer alıyor. Kartal Kanat Takımı, İnegöl yöresine ait şalvar takımları, Boşnak ailesinden Leyla İlovaya ait cepken, Üsküp, Rumeli ve Manav – Yörük kültürüne ait cepkenler yer alıyor. Sergide İnegöl Kent Müzesi arşivinde yer alan ve geçmiş dönemlerin giyim kültürünü yansıtan 17 seçkin fotoğrafta ziyaretçilerle buluşacak. Bu fotoğraflar aracılığıyla, kıyafetlerin günlük yaşam içindeki kullanımı, toplumsal statüyle ilişkisi ve dönemsel estetik anlayışı görsel bir anlatımla aktarılacaktır. Sergide yer alan kıyafetler İnegöl Kent Müzesi envanterinde kayıtlı olup, merkez ve kırsal mahallelerden bağış yoluyla müzemize kazandırılmıştır. Sergimiz 10 Şubat Salı gününe kadar 1 ay süreyle İnegöl Kent Müzemizde ilçe halkımızın ziyaretine açık olacak. Sergimizin hayırlı olmasını diliyor tüm ilçe halkımızı ziyaret etmeye davet ediyorum.”

BİRİKİMLERİMİZİN BİRÇOĞU ASLINDA GEÇMİŞTEN GELEN MİRASLAR

Başkan Taban’ın ardından AK Parti Bursa Milletvekili Ayhan Salman da kürsüye gelerek bir konuşma yaptı. İnegöl’ün çok özel bir şehir olduğuna dikkat çeken Salman, “Ama insanlar, şehirler, ülkeler geçmişlerini bilmezlerde geleceklerini de planlayamazlar. Biz bazen hayatın içerisinde yaşarken zannediyoruz ki her şey bugün olmuş. Halbuki birikimlerimizin birçoğunun da aslında geçmişten gelenler olduğunu bu tarz programlarla hatırlamış oluyoruz. Örneğin bugün bakıyoruz İnegöl mobilyada çok önemli noktalara geldi. Bunda son 5-10 yılda yapılanlar çok değerli. Ancak geriye bakıyoruz, 1500’lü yıllarda bu şehirde ahşapla alakalı çok önemli başarılar elde edilmiş, çalışmalar yapılmış. Yani bir temel var. Bu binaya bakıyoruz, müze haline getirilmiş estetik bir mimari. Ancak bu bina geçmişte bizim şehrimizin belediye binasıydı. İnegöl’ün bu gelişiminde önemli etkenlerden biri de göçler. Kafkaslardan gelenler kültürlerini getirmiş, Balkanlardan gelenler kültürlerini getirmişler, 81 vilayetin tamamından İnegöl’e gelmiş, buraya katkı sağlamış herkesin bu gelişimde payı var. Bu sergilerin de ben çok kıymetli olduğunu düşünüyorum. Hem nostaljik olarak hoşumuza gidiyor hem de yeni nesil olarak aslında geçmişte ne kadar güzel tasarımlar olduğunu, geçmişin bizlere modernizmin sunduğundan çok daha fazlasını vadettiğini görmüş oluyoruz. Sergimiz hayırlı olsun” ifadelerinde bulundu.

SERGİ 10 ŞUBAT’A KADAR AÇIK

Konuşmaların ardından kurdele kesimiyle serginin açılışı gerçekleştirildi. Ardından davetliler sergiyi gezerek içerideki kıyafetleri ve fotoğrafları ilgiyle incelediler. Sergi açılışına özel konuklara İnegöl Belediyesi tarafından içerisinde İnegöl Kolonyası bulunan özel hazırlanmış hediye şişeler günün hatırası olarak takdim edildi. Sergi ise 10 Şubat’a kadar Kent Müzesinde ziyaret edilebilecek.