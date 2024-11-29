Su kesintileri ve altyapı çalışmalarıyla ilgili gelen sorular üzerine konuşan Başkan Taban, “Büyükşehir Belediyesi'nin yürüttüğü altyapı çalışmalarından dolayı teşekkür ediyoruz. Ancak bu çalışmaların daha küçük etaplar halinde yapılmasını, bir bölgedeki işlemler tamamlanmadan diğerine geçilmemesini öneriyoruz” dedi.

Başkan Alper Taban, göreve başladığı günden bu yana kış aylarında gerçekleştirdiği ve yaz döneminde ara verilen Bereket Sofrası Halk Günleri Buluşmalarına Kasım ayında yeniden başladı. Her hafta bir Cuma sabahı farklı bir camide düzenlenen etkinliğin dördüncü durağı Tevhid Camii oldu. Alanyurt Yeni Mahalle sakinleriyle buluşan Başkan Taban ve ekibi, vatandaşlarla sohbet ederek talep ve önerileri dinledi.

MAHALLELERİN SORUNLARI MASAYA YATIRILDI

Belediye Başkanı Alper Taban, AK Parti İlçe Başkanı Mustafa Durmuş, Belediye Başkan Yardımcıları, Meclis Üyeleri ve AK Partili yöneticilerle birlikte Bereket Sofrası etkinliğine katıldı. Sabah namazının ardından cemaatle birlikte kahvaltı sofrasında buluşuldu. Zeytin, peynir ve simitten oluşan kahvaltının ardından mahallenin ve bölgenin sorunları dinlendi, çözüm önerileri üzerine fikir alışverişinde bulunuldu.

AMAÇ VATANDAŞIN BEKLENTİLERİNİ ÖĞRENMEK

Burada vatandaşlara hitaben konuşan Belediye Başkanı Alper Taban, Bereket Sofrası buluşmalarının amacını anlattı. Taban, “Her hafta Cuma sabahı arklı mahallemizde ve camimizde vatandaşlarımızla buluşuyoruz. Başkan Yardımcılarımızla, İlçe Başkanımızla, meclis üyelerimiz ve yöneticilerimizle bugün Tevhid Camimizdeyiz. Şehrimizde ciddi anlamda yaptığımız çalışmalar, yürüttüğümüz programlar var. Bizler sizin ilettiğiniz kadarıyla taleplerinizi ve sorunlarınızı biliyoruz ancak bu tür buluşmalarda yüz yüze daha detaylıca beklentileri ölçebiliyoruz” dedi.

BİZLERE SÖYLENEN SORUNLARI MUHATAPLARINA İLETİYORUZ

Bölgede yaşanan su kesintisi sorunlarına dair konuşan Başkan Taban, altyapı çalışmalarına da değinerek şöyle devam etti: “Muhtarımız bu bölgede su kesintilerinden bahsetti. Biliyorsunuz şehrimizde içme suyu hatlarının yenilenmesinden kaynaklı birtakım çalışmalar var. İstiyoruz ki vatandaşlarımız hazır su değil de evindeki çeşmesinden doğal kaynak suyunu içebilsin. Bu hedefi geçen dönem koyduk, altyapı çalışmalarını başlattık ve elhamdülillah belirli bir noktaya da geldi. İnegöl’ün önemli bir sorununu çözmek adına büyük bir adımı atmış olduk. Önümüzdeki yıl sonu gibi de muhtemelen Büyükşehir Belediyesi tarafından tamamlanması hedefleniyor. Bu çalışmalarda bazı eksik ve aksaklıklar yaşanıyor. Bizlere iletilen konuları bizler de muhataplarına, Büyükşehir Belediyesine ve BUSKİ’ye bildiriyoruz. Planlı kesintiler oluyor ve plansız kesintiler yaşanıyor. Planlı kesintide zaten önceden duyurusu yapılıyor. Ama onun dışında plansız kesintilerde altyapı çalışmaları sırasında zaman zaman eski hatlara da zarar verilebiliyor. Bu da öngörülebilir bir durum değil. Kimse isteyerek bunu yapmaz ancak yaşanabiliyor.”

ÇALIŞMANIN DAHA KÜÇÜK ETAPLAR HALİNDE YAPILMASINI İSTİYORUZ

Büyükşehir Belediyesine altyapı çalışmalarından dolayı teşekkürlerini de ileten Başkan Taban, uygulama noktasında ise yaşanan aksaklıklara dikkat çekti. Taban, “Biz bu noktada Büyükşehir Belediyesine yaptıkları çalışmalardan dolayı teşekkür ediyoruz. Ancak orada bir şerhimizi de koyuyoruz. Bu çalışmayı daha küçük etaplar halinde yapın, orada çalışma bittikten sonra diğer etaba geçin diyoruz. Ancak burada karar verici biz değiliz. Biz beklentiyi ve sorunu iletmekle mükellefiz. Karar verici onlar. Şu anda İnegöl’de 42 kilometre alan kazılmış durumda. Avrupa’da 100 metreden fazla kazı izni verilmez. Bitince bir 100 metre daha izin verilir. Ancak İnegöl’de maalesef çok büyük bir alanda çalışma yürütüldüğü için yazın toz toprak, kışın çamur ve benzeri sorunları yaşamış oluyoruz” ifadelerinde bulundu.

ULAŞIMLA İLGİLİ TOPLANTI YAPILDI

Taban, vatandaşlardan ulaşım konusunda bazı şikayetler aldıklarını belirterek, bu kapsamda Bursa Büyükşehir Ulaşım Dairesi ile bir toplantı gerçekleştirdiklerini ifade etti. Görüşmede, hat düzenlemeleri ve şikayetlere yönelik çözüm önerilerinin iletildiğini dile getirdi.

BUSKİ RESMİ KAYDI VATANDAŞIN KENDİSİNDEN İSTİYOR

Büyükşehir Belediyesi’nin sürdürdüğü altyapı çalışmalarıyla ilgili doğrudan kendilerine vatandaşların bilgi vermesini istediğini dile getiren Başkan Taban, “Bizler bu zamana kadar 153 üzerinden BUSKİ ve su konusundaki şikayetleri alıyor ve ilgili kuruma iletiyorduk. Ancak yönetim değişikliğinden sonra BUSKİ kurumu vatandaşların su ile alakalı şikayetlerini İnegöl Belediyesi Çözüm Merkezi Alo 153’e değil, doğrudan 185 hattı üzerinden kendilerine iletilmesini istedi. Vatandaşlarımız bu konuda 185 hatlarını da kullanabilir” dedi.

Konuşmanın ardından mahalle sakinlerine de söz hakkı tanındı. Vatandaşlar, hem İnegöl geneline hem de kendi mahallelerine dair sorunlarını dile getirirken, talep ve ihtiyaçlar konusunda karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu.